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Леонов сделал заявление о состоянии после ДТП, а Власова показала серезные травмы на "Танцах со звездами"

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Воскресенье 24 октября 2021 18:12
Леонов сделал заявление о состоянии после ДТП, а Власова показала серезные травмы на "Танцах со звездами" Евгения Власова и Макс Леонов (фото: instagram.com/eygeniavlasova)
Автор: Styler

Седьмой прямой эфир "Танцев со звездами 2021" ознаменовался травмами сразу нескольких участников. И если Артур Логай вышел с травмой на главный паркет страны, то попавшего в ДТП партнера Евгении Власовой Макса Леонова заменил Александр Прохоров. К слову, последний отмечал. что другие участники почему-то моментално увидели в нем серьезного кокурента.

Впрочем, Макс уже готов вновь поражать зрителей на "Вечере трио", и выйти на паркет со своей партнершей и Дмитрием Жуком. Так, на странице в Instagram он сообщил, что первым приехал в съемочный павильон и готов к репетиции и плодотворной работе.

"Я себя, конечно же, себя уже лучше чувствую и, надеюсь, сегодня вы это заметите", - обраился Макс с подписчикам и зрителям самого танцевального шоу страны.

А вот Евгения Власова показала травмы, полученные на репетициях. "Знаю, это не эстетично. Но реалии таковы. И это в наколенниках", - подписал она красноречвое фото.

Леонов сделал заявление о состоянии после ДТП, а Власова показала серезные травмы на &quot;Танцах со звездами&quot;

Евгения показала ссадины после репетиций (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

К слову, в аварию попала и экс-участница и победительница Танцев со звездами Илона Гвоздева. Она также выйдет на паркет в неожиданной компании - MÉLOVIN'а и Елизаветы Русиной. Между ними сложилась конфликтная ситуация, но, похоже, общее дело объединило знаменитостей.

Неприятности свалились и на Дмитрия Кадная. Он получил травму в прошлом седьмом эфире Танцев со звездами 2021. Прямо перед выходом на паркет он упал и ударился о бетон, но все же вышел и станцевал, хоть, в итоге, и попал в зону риска.

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