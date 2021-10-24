Леонов сделал заявление о состоянии после ДТП, а Власова показала серезные травмы на "Танцах со звездами"

Седьмой прямой эфир "Танцев со звездами 2021" ознаменовался травмами сразу нескольких участников. И если Артур Логай вышел с травмой на главный паркет страны, то попавшего в ДТП партнера Евгении Власовой Макса Леонова заменил Александр Прохоров. К слову, последний отмечал. что другие участники почему-то моментално увидели в нем серьезного кокурента.

Впрочем, Макс уже готов вновь поражать зрителей на "Вечере трио", и выйти на паркет со своей партнершей и Дмитрием Жуком. Так, на странице в Instagram он сообщил, что первым приехал в съемочный павильон и готов к репетиции и плодотворной работе.

"Я себя, конечно же, себя уже лучше чувствую и, надеюсь, сегодня вы это заметите", - обраился Макс с подписчикам и зрителям самого танцевального шоу страны. А вот Евгения Власова показала травмы, полученные на репетициях. "Знаю, это не эстетично. Но реалии таковы. И это в наколенниках", - подписал она красноречвое фото. Евгения показала ссадины после репетиций (фото: instagram.com/eygeniavlasova)