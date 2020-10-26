В леопардовом боди и шляпке: Кайли Дженнер показала роскошное тело в провокационной съемке

Звезда продолжает делиться кадрами с последней фотосессии

Кайли Дженнер выложила в сеть еще одно фото со съемок своей последней коллекции косметики Leopard Collection. В этот раз – самое провокационное. Девушка примерила соблазнительное боди леопардовой расцветки, которое подчеркнуло ее аппетитные формы. Дополнили купальник ковбойская шляпка, пышные кудри и выразительный макияж, созданный с помощью продуктов ее новой линии. Кайли лежит на животе, прогнувшись и глядя в кадр призывно и страстно. С помощью откровенного фото Дженнер объявила о дате запуска коллекции и призвала фанатов быть наготове.

Кайли выглядит потрясающе, считают фанаты (фото: instagram.com/kyliejenner)

Позже звезда опубликовала еще одно фото – в этот раз в стильном домашнем образе. Кайли надела спортивные брюки, сшитые из серого трикотажа, а также белый кроп-топ. Из обуви она выбрала серые кеды с черными кружевными вставками, из аксессуаров – цепочки с массивными подвесками, серьги и кольца с драгоценными камнями, а также часы. Волосы, слегка завитые, звезда уложила на одну сторону. Отдельного внимания заслуживает маникюр знаменитости – она вновь отдала предпочтение длинным, заостренным ногтям. Цвет звезда предпочла классический для осени – темно-бордовый, а покрытие выбрала матовое.

Девушка стильная даже дома (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомни, ранее Кайли Дженнер показала несколько наиболее актуальных примеров маникюра, которые могут стать отличным источником вдохновения перед походом к мастеру. Вдохновляемся!