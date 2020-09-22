Леся Никитюк берет паузу в карьере на ТВ: в чем причина

Популярная телеведущая удивила неожиданным заявлением

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая стала приглашенным судьей в червертом эфире шоу "Танцы со звездами 2020", ошеломила своих поклонников внезапным заявлением. Звезда программ "Le маршрутка" и "Кто сверху?" сообщила, что берет паузу в работе на телевидении.

Об этом Леди Ле написала в своем Instagram, сопроводив пост снимками в эффектном образе со съемок "Танцев". Напомним, там она блистала в облегающем серебристом мини-платье с перьями в качестве декора.

Теледива призналась, что напряженный рабочий график мешает ей освоить новые знания, поэтому она хочет взять временный перерыв и подумать, а заодно поучиться новому.

"А вот теперь можно и взять небольшую паузу..) Ле Маршрутка скоро в ефірі, Хто зверху ви вже дивитесь, на Танцях з Зірками відстрілялась.. в прямому смислі слова... Так що все! Восени вам буде що дивитись на екранах.. а мені треба взяти паузу і подумати, що далі....Зрозумійте мене правильно, я дуже люблю свою роботу, але всі свої знання я вже використала! Потрібно вчитися.. а на це зовсім немає часу. Тому днями я поступила в бізнес школу, про яку пізніше розкажу, англійську мову нарешті доб’ю, ну і китайський вже забула. Всім дякую! Всіх люблю, в інсті залишаюся", - написала Никитюк.

Леся Никитюк восхитила эффектным луком в блестящем мини-платье с перьями на "Танцах со звездами" (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики поддержали любимую ведущую и принялись желать ей удачи и всего хорошего в комментариях.

Удачи вам! Пусть всё получится. А вчерашний образ - просто бомба!

От і правильно. Щоб рости, треба розвиватись! А щоб розвиватись, треба вчитись! Молодець

Самая лучшая и позитивная, на все эфиры бы!

Вы умница здоровья и благодарность родителям за такую дочь

Леся ты бомба

Багіня

Ви Супер Жінка. І приклад для багатьох тому все що ви не почнете у вас вийде

Сама нормальна діваха в тому шоубізнесі

Що ще станеться в 20 році?

Розумниця і красуня. А головне, щира і реальна! Успіхів

Напомним, Лесю Никитюк в одном халате заподозрили в увеличении губ, а ведущая поделилась бьюти-лайфхаками.

К слову, Леся Никитюк во имя любви сделала исключение на отдыхе в Турции.