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Леся Никитюк блеснула аппетитными формами и стройными ножками в экстремальном мини

Новина українською → Четверг 24 декабря 2020 21:31
Леся Никитюк блеснула аппетитными формами и стройными ножками в экстремальном мини Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Никитюк стала в последнее время выбирать весьма соблазнительные наряды. Они отлично подчеркивают все достоинства фигуры теледивы. А также заставляют фанатов задуматься: возможно, так Леся ищет себе спутника жизни. Из-за этого ведущую уже "отправляют" на новый сезон шоу "Холостячка". Правда, пока все подобные разговоры ведутся на уровне комментариев в сети Instagram. А сама она, похоже, действительно не прочь привлечь лишний раз мужское внимание.

Леся Никитюк блеснула аппетитными формами и стройными ножками в экстремальном миниЛеся Никитюк блеснула аппетитными формами и стройными ножками в экстремальном миниЛеся Никитюк заставила всех поразмышлять о пластике (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Несколько часов назад Леся выложила новую серию фото в соблазнительном черном платье. Теперь Никитюк приняла еще более пикантные позы, которые продемонстрировали ее полуголую грудь. Подпись она выбрала весьма оригинальную.

"Пластика чи Натюрель??? Какие новогодние шарики предпочитают сейчас парни? 2-го или 4-го размера??? Очень интересно", - написала звезда под галереей.

В комментариях поднялась волна комментариев от фанатов. Большинство из них сошлись во мнении, что Леся просто бесподобна и никакая пластика ей не нужна.

Ранее Никитюк предстала в образе девушки Остина Пауэрса.

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