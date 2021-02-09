ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Леся Никитюк в коротком топе похвасталась идеальным прессом и спросила, где продаются лопаты

Новина українською → Вторник 09 февраля 2021 19:00
Леся Никитюк в коротком топе похвасталась идеальным прессом и спросила, где продаются лопаты Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk/)
Автор: Lite

Ведущая Леся Никитюк - на все руки мастерица: надо программу провести - пожалуйста, надо снег разгрести - это тоже можно!

В своем Instagram Леся спросила у фанатов, где можно купить лопату.

Никитюк запостила снимок в коротком топе от спортивного костюма и, похваставшись идеальным прессом, призналась, что на этом пафос на сегодня закончился.

"На цій пафосній Хмельницькій ноті я йду відгортати сніг. Шановні, а де купити хорошу лопату? "Епіцентр"? "Сільпо"? "Хелен Марлен"?", - поинтересовалась Никитюк.

Леся Никитюк в коротком топе похвасталась идеальным прессом и спросила, где продаются лопатыЛеся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Поклонники посоветовали Никитюк купить все "на ринку у Хмельницькому", потому что там "є все". Также были варианты "в діда Петра через дві хати", "на гаражах", но Лесин вариант - в "Хелен Марлен" всем тоже очень понравился.

Напомним, Леся Никитюк взволновала сеть фото с эффектным мужчиной и призналась ему в любви: "Чисти картошку, я выезжаю". Поклонники в шоке: не собралась ли их любимая Леся замуж?

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Леся Никитюк ведущая
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украине ослабили карантин: что теперь снова разрешено
В Украине ослабили карантин: что теперь снова разрешено