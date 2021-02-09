Леся Никитюк в коротком топе похвасталась идеальным прессом и спросила, где продаются лопаты

Ведущая Леся Никитюк - на все руки мастерица: надо программу провести - пожалуйста, надо снег разгрести - это тоже можно!

В своем Instagram Леся спросила у фанатов, где можно купить лопату.

Никитюк запостила снимок в коротком топе от спортивного костюма и, похваставшись идеальным прессом, призналась, что на этом пафос на сегодня закончился.

"На цій пафосній Хмельницькій ноті я йду відгортати сніг. Шановні, а де купити хорошу лопату? "Епіцентр"? "Сільпо"? "Хелен Марлен"?", - поинтересовалась Никитюк.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Поклонники посоветовали Никитюк купить все "на ринку у Хмельницькому", потому что там "є все". Также были варианты "в діда Петра через дві хати", "на гаражах", но Лесин вариант - в "Хелен Марлен" всем тоже очень понравился.