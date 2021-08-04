Леся Никитюк в кроп-топе устроила фотосессию в подсолнухах: "хватит топтать"
Леся Никитюк весело и активно проводит лето - она уже успела отдохнуть в Черногории, а недавно также освоила модный САП-бординг. Теперь же ведущая похвасталась обязательным атрибутом августа - фотографиями в поле цветущих подсолнухов.
Яркие снимки звезда выложила в своем Instagram.
Никитюк позировала прямо в поле в белом наряде - шортах и кроп-топе. Она дополнила лук массивным кулоном на шее, а волосы оставила распущенными.
Кадры были сделаны на закате, что добавило им особой атмосферности.
"Дорога на МІКОНОС", - в шутку подписала фото Леди Ле.
Леся Никитюк сделала яркие снимки в поле с подсолнухами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
На самом деле ведущая с родителями отправилась на отдых на Днестре, о чем рассказала в сторис.
Подписчики Леси также принялись демонстрировать чуство юмора и оставили много шутливых комментариев с призывом к звезде не топтать подсолнухи, ведь масло и так дорогое. Не забыли они и восхититься ее красотой.
- Знов олія подорожчає
- Сезон фотографий с подсолнухами объявляется открытым!
- Леся, ти там ще одна квітка серед сонячників
- Не топчи соняхи, олія ще вдвічі подорожае
- Ну справжня українка, що тут ще сказати
- Олия дорогая, Леся, не топчи их
- Хватить топтати соняшники! І так олія дорога
- А потім знов олія вгору піде
- Лесю ,то що ти соняхи топчеш??? І так олія подорожчала
- наша квіточка
- Гарнюня наша! Україночка
- Як гарно
- Красоточка
Напомним, ранее Леся Никитюк восхитила формами в откровенном купальнике и своим мастерством на доске.