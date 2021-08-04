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Леся Никитюк в кроп-топе устроила фотосессию в подсолнухах: "хватит топтать"

Новина українською →
Среда 04 августа 2021 11:36
Леся Никитюк в кроп-топе устроила фотосессию в подсолнухах: "хватит топтать" Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Леся Никитюк весело и активно проводит лето - она уже успела отдохнуть в Черногории, а недавно также освоила модный САП-бординг. Теперь же ведущая похвасталась обязательным атрибутом августа - фотографиями в поле цветущих подсолнухов.

Яркие снимки звезда выложила в своем Instagram.

Никитюк позировала прямо в поле в белом наряде - шортах и кроп-топе. Она дополнила лук массивным кулоном на шее, а волосы оставила распущенными.

Кадры были сделаны на закате, что добавило им особой атмосферности.

"Дорога на МІКОНОС", - в шутку подписала фото Леди Ле.

Леся Никитюк в кроп-топе устроила фотосессию в подсолнухах: &quot;хватит топтать&quot;Леся Никитюк в кроп-топе устроила фотосессию в подсолнухах: &quot;хватит топтать&quot;

Леся Никитюк сделала яркие снимки в поле с подсолнухами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На самом деле ведущая с родителями отправилась на отдых на Днестре, о чем рассказала в сторис.

Подписчики Леси также принялись демонстрировать чуство юмора и оставили много шутливых комментариев с призывом к звезде не топтать подсолнухи, ведь масло и так дорогое. Не забыли они и восхититься ее красотой.

  • Знов олія подорожчає
  • Сезон фотографий с подсолнухами объявляется открытым!
  • Леся, ти там ще одна квітка серед сонячників
  • Не топчи соняхи, олія ще вдвічі подорожае
  • Ну справжня українка, що тут ще сказати
  • Олия дорогая, Леся, не топчи их
  • Хватить топтати соняшники! І так олія дорога
  • А потім знов олія вгору піде
  • Лесю ,то що ти соняхи топчеш??? І так олія подорожчала
  • наша квіточка
  • Гарнюня наша! Україночка
  • Як гарно
  • Красоточка

Напомним, ранее Леся Никитюк восхитила формами в откровенном купальнике и своим мастерством на доске.

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Леся Никитюк телеведущая
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