Леся Никитюк в кроп-топе устроила фотосессию в подсолнухах: "хватит топтать"

Леся Никитюк весело и активно проводит лето - она уже успела отдохнуть в Черногории , а недавно также освоила модный САП-бординг. Теперь же ведущая похвасталась обязательным атрибутом августа - фотографиями в поле цветущих подсолнухов.

Никитюк позировала прямо в поле в белом наряде - шортах и кроп-топе. Она дополнила лук массивным кулоном на шее, а волосы оставила распущенными.

Кадры были сделаны на закате, что добавило им особой атмосферности.

"Дорога на МІКОНОС", - в шутку подписала фото Леди Ле.

Леся Никитюк сделала яркие снимки в поле с подсолнухами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На самом деле ведущая с родителями отправилась на отдых на Днестре, о чем рассказала в сторис.

Подписчики Леси также принялись демонстрировать чуство юмора и оставили много шутливых комментариев с призывом к звезде не топтать подсолнухи, ведь масло и так дорогое. Не забыли они и восхититься ее красотой.