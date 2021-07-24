ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Леся Никитюк в крошечном бикини ошеломила зрелищными видами: есть на что посмотреть

Новина українською →
Черногория, Суббота 24 июля 2021 16:38
Леся Никитюк в крошечном бикини ошеломила зрелищными видами: есть на что посмотреть Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: RBC.UA

Леся Никитюк после насыщенных трудовых будней исъемок в Киеве решила восстановить силы и отправилась в отпуск в Черногорию. К слову, звезда уже успела сделать первые фото в бикини рядом с отелем… имени себя! Поклонники оценили юмор Леси. Но перевести им дух она не дала и забросала сеть серией пляжных кадров с собой в главной роли.

На личной странице Леди Ле в Instagram целая серия снимков в зебровом микробикини.

Купальник с расцветкой анималье практически не оставил пространства для фантазии. Леся позировала на фоне моря и горной местности, на заднем плане виден корабль и катер, но внимание поклонников было приковано к стройным формам Леди Ле в соблазнительном бикини. Леся эффектно выходит из воды, поправляет волосы и со всех сторон демонстрирует модельные формы.

"В Черногории всегда есть на что посмотреть", - оставила интригующую подпись под фотосессией в минибикини Леся.

Леся Никитюк в крошечном бикини ошеломила зрелищными видами: есть на что посмотреть

Леся Никитюк в крошечном бикини ошеломила зрелищными видами: есть на что посмотреть

Леся Никитюк в крошечном бикини ошеломила зрелищными видами: есть на что посмотреть

Леся покрасовалась в микробикини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики звезды пришли в полный восторг от горячеого летнего фотосета, и заверили Леди Ле – на снимках действительно есть что рассмотреть.

  • Тут явно есть на что посмотреть… Красотка
  • Вы прекрасна
  • Венера
  • Шикарная красотуля
  • Афродита
  • Там, где Леся, автоматически есть на что посмотреть
  • Отлично выглядите, очень-очень красивая принцесса
  • Богиня! Купальник супер
  • Супер леди
  • Классно облегает купальник, действительно - есть на что посмотреть, жаль, что пощупать нельзя
  • А если у кого-то сердце слабое

Напомним, что ранее Леся Никитюк покорила оригинальными и соблазнительными образами, в которых зрители вскоре увидят ее на экране.

Читайте LITE в Google News
Леся Никитюк
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
13-летний школьник из Киева создал устройство, которое помогает бороться с COVID-19 (видео)
13-летний школьник из Киева создал устройство, которое помогает бороться с COVID-19 (видео)