Леся Никитюк в крошечном бикини ошеломила зрелищными видами: есть на что посмотреть

Леся Никитюк после насыщенных трудовых будней исъемок в Киеве решила восстановить силы и отправилась в отпуск в Черногорию. К слову, звезда уже успела сделать первые фото в бикини рядом с отелем… имени себя! Поклонники оценили юмор Леси. Но перевести им дух она не дала и забросала сеть серией пляжных кадров с собой в главной роли.

На личной странице Леди Ле в Instagram целая серия снимков в зебровом микробикини.

Купальник с расцветкой анималье практически не оставил пространства для фантазии. Леся позировала на фоне моря и горной местности, на заднем плане виден корабль и катер, но внимание поклонников было приковано к стройным формам Леди Ле в соблазнительном бикини. Леся эффектно выходит из воды, поправляет волосы и со всех сторон демонстрирует модельные формы.

"В Черногории всегда есть на что посмотреть", - оставила интригующую подпись под фотосессией в минибикини Леся.

Леся покрасовалась в микробикини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики звезды пришли в полный восторг от горячеого летнего фотосета, и заверили Леди Ле – на снимках действительно есть что рассмотреть.