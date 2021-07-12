Леся Никитюк в крошечном бикини вызвала ажиотаж в сети просьбой: "столько желающих"
Леся Никитюк проводит лето в городе с толком – ведущая активно снимается в новом сезоне шоу "Хто зверху?", который выйдет на экраны уже осенью, а выходные проводит весело и активно. Так, она успела побывать на фестивале Atlas Weekend 2021, отметила Ивана Купала, а теперь решила расслабиться и порелаксировать у бассейна.
На страничке Леди Ле в Instagram появилось соблазнительное фото в микробикини.
Телезвезда расположилась на шезлонге у бассейна. На ней – бикини с принтом анималье. Купальник с тонкими вавзками-веревочками подчеркнул волнительные изгибы Леси. Она спрятала волосы под шляпой и обошлась без макияжа.
"Кто намажет спинку? Ладно, я сама", - пококетничала с подписчиками Леся.
Леся Никитюк вызвала ажиотаж пляжным фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники Леди Ле активно подключились к обсуждению жаркого кадра. В качестве помощника они неожиданно предложили Сергея Притулу и позавидовали соседям ведущей по пляжному комплексу, где она отдыхает и фотографируется. От желающих выполнить просьбу телезвезды в комментариях не было отбоя.
- Богиня
- Красавица
- Как всегда, Леся – бомба
- Горяча, чертовка
- Фигура – огонь
- Шикарная наша Леся. Давай на "Холостячку 3"
- Такая уже красивая ты, Леся! И фигура, и душа
- Такая романтичная!
- Куда ехать? Крем взял
- Столько желающих, наверное, уже намазали
Напомним, что ранее известный украинский продюсер Руслан Квинта сделал комплименты певческому таланту и потенциалу Леси – он отметил, что у ведущей прекрасные вокальные данные и рассекретил ее творческие планы.