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Леся Никитюк в микротопе и кокетливых шортиках оттянулась на яхте: "сладкая конфетка"

Новина українською →
Черногория, Понедельник 26 июля 2021 09:57
Леся Никитюк в микротопе и кокетливых шортиках оттянулась на яхте: "сладкая конфетка" Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: RBC.UA

Леся Никитюк закончила съемки нового сезона популярного телепроекта и решила восстановить силы на популярном курорте. Она выбрала для отпуска живописную Черногорию. Леди Ле купается, загорает в свое удовольствие, весело проводит время с друзьями и наслаждается гастрономическими изысками и местными деликатесами.

Ведущая не удержалась и поделилась парочкой новых эффектных кадров в Instagram.

На снимках Леся позирует на белоснежной яхте. Для морской прогулки она надела белый топ и кокетливые шортики с высокой посадкой и нежным цветочным принтом. Звезда набросила на плечи нежный лавандовый свитшот, прикрывшись от ветра. В качестве аксессуаров Леди Ле выбрала трендовые многослойные украшения – жемчужные бусы и массивную золотую цепочку с кулоном, на запястье –часы и парочка изящных браслетов.

Леся не удержалась и показала свой средиземноморский обед – устрицы и мидии.

Леся Никитюк в микротопе и кокетливых шортиках оттянулась на яхте: &quot;сладкая конфетка&quot;

Леся Никитюк в микротопе и кокетливых шортиках оттянулась на яхте: &quot;сладкая конфетка&quot;

Леся Никитюк в микротопе и кокетливых шортиках оттянулась на яхте: &quot;сладкая конфетка&quot;

Леся Никитюк в микротопе и кокетливых шортиках оттянулась на яхте: &quot;сладкая конфетка&quot;

Леся показала прогулку на яхте и обед из деликатесов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Best of the day (лучшее за день)", - коротко, но информативно подписала на английском фотоотчет о проведенном времени Леди Ле

Многие поклонники оценили не только свою любимицу, но и ее наряд – им понравились оригинальные легкие шорты ведущей с нежным цветочным принтом.

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Напомним, что в Черногории также отдыхает и внучка Софии Ротару Соня Евдокименко. Девушка наслаждается живописными пейзажами на популярном курорте в компании жениха Дениса Жаданова, мамы Светланы и папы Руслана.

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Леся Никитюк
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