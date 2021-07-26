Леся Никитюк в микротопе и кокетливых шортиках оттянулась на яхте: "сладкая конфетка"
Леся Никитюк закончила съемки нового сезона популярного телепроекта и решила восстановить силы на популярном курорте. Она выбрала для отпуска живописную Черногорию. Леди Ле купается, загорает в свое удовольствие, весело проводит время с друзьями и наслаждается гастрономическими изысками и местными деликатесами.
Ведущая не удержалась и поделилась парочкой новых эффектных кадров в Instagram.
На снимках Леся позирует на белоснежной яхте. Для морской прогулки она надела белый топ и кокетливые шортики с высокой посадкой и нежным цветочным принтом. Звезда набросила на плечи нежный лавандовый свитшот, прикрывшись от ветра. В качестве аксессуаров Леди Ле выбрала трендовые многослойные украшения – жемчужные бусы и массивную золотую цепочку с кулоном, на запястье –часы и парочка изящных браслетов.
Леся не удержалась и показала свой средиземноморский обед – устрицы и мидии.
Леся показала прогулку на яхте и обед из деликатесов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Best of the day (лучшее за день)", - коротко, но информативно подписала на английском фотоотчет о проведенном времени Леди Ле
Многие поклонники оценили не только свою любимицу, но и ее наряд – им понравились оригинальные легкие шорты ведущей с нежным цветочным принтом.
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Напомним, что в Черногории также отдыхает и внучка Софии Ротару Соня Евдокименко. Девушка наслаждается живописными пейзажами на популярном курорте в компании жениха Дениса Жаданова, мамы Светланы и папы Руслана.