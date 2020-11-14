Леся Никитюк в облегающем топе и микрошортах раззадорила сеть утренней красотой: страшая сила
Ведущая позабавила сеть внешним видом с утра
Леся Никитюк полюбилась украинцам благодаря искрометному юмору и своей открытости. Она умеет шутить над другими и над собой, а самоиронии ей не занимать. Так, Леди Ле не побоялась предстать перед поклонниками "во всей красе" и показать, как она начинает свое утро. Ведущая разместила в Instagram пару снимков, на которых предстала в маске для лица и с патчами.
Леди Ле делает селфи в зеркале ванной комнаты. На ней – соблазнительный домашний костюмчик, состоящий из топа с небольшой шнуровкой по бокам и коротких трикотажных шортах. На руках она держит своего любимчика Рафика.
"Костюм!" - написала восхищенная певица Мишель Андраде. Леся посетовала: "Костюм хороший... ещё б пресс".
Леся Никитюк показала себя с утра (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники заметили, что под топом у Леси нет белья, а также шутили по поводу маски на ее лице и осыпали комплиментами. Многие отметили, что у Леси прекрасна фигура и плоский животик, поэтому она не должна переживать.
- Шикарна
- Бомба
- Красотуля
- Красивый животик, зачем мужеподобный пресс
- Такая милая
- Красота - это страшная сила!
- Леся, какой пресс? У вас прекрасная фигура!
- Сильный костюмчик!
- Грудь шикарна!
- Красоту ничем не спугнешь
Напомним, что ранее Леся Никитюк в кожаной юбке-мини и топе показала дерзкий образ с вечеринки.
К слову, Леся Никитюк высказалась о том, свободно ли ее сердце.