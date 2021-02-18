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Леся Никитюк отказывает фанатам в селфи: стала известна причина

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 18:00
Леся Никитюк отказывает фанатам в селфи: стала известна причина Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Едва ведущая "Le Маршрутки" на "Новом канале" Леся Никитюк отправляется на фирменном транспорте колесить по Украине, ее начинают выслеживать фанаты. Редко когда встретишь звезду национального масштаба в глубинке. Они караулят ее под отелями и около маршрутки с одной целью - сделать совместное фото, чтобы похвастаться друзьям и близким.

Но некоторым фанатам приходится отказывать, говорит Леди Ле в комментарии нашему изданию.

"Всегда стараюсь фотографироваться с поклонниками. Сама люблю это делать. Но есть неудобные моменты, когда я могу отказать. Например, если просят сделать селфи в то время, когда я выношу мусор - мне неудобно фотографироваться. Но я всегда прошу прощения за свой отказ", - рассказывает ведущая.

С некоторыми она не только делает селфи, но даже может согласиться пойти на кофе.

Так, в Ивано-Франковске она согласилась встретиться с незнакомцем. Ведь его фанаты просто забросали сообщениями телеведущую. Парнем оказался местный блогер, который уж очень хотел увидеть телезвезду и попросил подписчиков писать Лесе, чтобы она точно увидела его просьбу.

"Мы с ним встретились возле отеля. Дима пришел без кофе, но с другом и большим букетом цветов", - вспомнила Никитюк.

Они пообщались, сделали пару кадров и разошлись по каждый по своим делам.

Леся Никитюк отказывает фанатам в селфи: стала известна причинаЛеся Никитюк отказывает фанатам в селфи: стала известна причинаЛеся Никитюк отказывает фанатам в селфи: стала известна причинаЛеся Никитюк отказывает фанатам в селфи: стала известна причина

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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