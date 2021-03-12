ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Леся Никитюк после поездки в турецкую клинику сделала заявление о здоровье

Новина українською → Пятница 12 марта 2021 18:58
Леся Никитюк после поездки в турецкую клинику сделала заявление о здоровье Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Никитюк вместе с мамой Кет отправилась в Турцию на ежегоное полное обследование организма и уже успела рассказать поклонникам о всех нюансах медецинкого туризма. Теперь она решила отчитаться о результатах, чтобы фаны не переживали за ее самочувствие.

Ведущая опубликовала в Instagram несколько фото, сделанных на солнечных улицах Стамбула.

Леся разгуливает по городу в оригинальной бежевой куртке-бомбере и кожаных штанах. В руках у нее – стаканчик с кофе. Вместе с мамой она отправилась на экскурсию и посмотрела местные достопримечательности.

"Хюрем Хюрем. Друзі, вчора ми пройшли Check up тут у Стамбулі, вже 2-й рік поспіль! Стан здоров’я прекрасний, це видно на фото. Нагадаю що Check up- (для тих хто не зрозумів), це досліження організму, перевірка стану здоров’я, яку потрібно робити раз на рік, щоб потім не було таких моментів: - Ой, то ж все було нормально, звідки ця "болєзнь", - напомнила ведущая.

Леся Никитюк после поездки в турецкую клинику сделала заявление о здоровье

Леся Никитюк после поездки в турецкую клинику сделала заявление о здоровье

Леся Никитюк после поездки в турецкую клинику сделала заявление о здоровье

Леся Никитюк прогулялась по Стамбулу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники отметили, что Леся действительно похожа на актрису, исполнившую роль легандарной Роксоланы-Хюррем – Мерьем Узерли.

  • Леся, вы очень похожи на актрису, которая играла Хюррем
  • Леся Султан
  • Как всегда прекрасна и с отличным чувством юмора
  • Красотка
  • Как всегда красивая очень
  • Какой гармоничный человек
  • Настоящая Роксолана
  • Леся, ты прекрасна. И снаружи, и внутри

Напомним, что ранее Леся Никитюк утонула в цветах на 8 марта и заинтриговала вопросом, откуда у нее столько роскошных букетов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Леся Никитюк
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Карпатах сошла огромная лавина: появились фото
В Карпатах сошла огромная лавина: появились фото