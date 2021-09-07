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Леся Никитюк похвасталась сообщением от Ким Кардашьян: фотофакт

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Вторник 07 сентября 2021 09:36
Леся Никитюк похвасталась сообщением от Ким Кардашьян: фотофакт Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками неожиданным, но весьма приятным известием и похвасталась, что ей написала американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян.

Скриншот с перепиской с американской звездой Леди Ле опубликовала в разделе сторис своего Instagram.

Никитюк выложила скрин своего директа, где на самом верху видно сообщение от Кардашьян. На кадре видно, как Ким написала "Amazing" ("удивительный/ая" на английском языке, - прим. ред.) и добавила смайлик в виде розового сердечка.

Леся Никитюк похвасталась сообщением от Ким Кардашьян: фотофакт

"Это мне Ким написала? Ребята, мне написала сама Ким. Значит, я реально эмейзин", - написала счастливая Леся.

Леся Никитюк похвасталась сообщением от Ким Кардашьян: фотофакт

При этом украинская ведущая решила не останавливаться на достигнутом и решила "замахнуться" и на красавчика Джареда Лето, с которым она в прошлом году случайно поговорила в прямом эфире в Instagram.

"Джаред? А ты что-то будешь писать???" - шутливо поинтересовалась Никитюк.

Леся Никитюк похвасталась сообщением от Ким Кардашьян: фотофакт

Также Леся решила спросить у своих поклонников, хотят ли они увидеть, что еще написала ей Ким. В опросе 97% фолловеров ответили "Да".

Леся Никитюк похвасталась сообщением от Ким Кардашьян: фотофакт

Леся Никитюк показала сообщение от Ким Кардашьян (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Отметим, что Никитюк неоднократно говорила о том, что мечтает подружиться с Кардашьян. Она даже фотошопила свою фигуру так, чтобы она была похожа на сочные формы Ким.

Напомним, ранее смелая Никитюк в кожаных шортах заговорила о личном и сделала признание о дожде.

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