Леся Никитюк: полюбила мини после встречи с крокодилами

Ведущая "Хто зверху?" и "Le Маршрутка" часто демонстрирует длинные ноги на зависть всем. Но так было не всегда. Леди Ле полюбила мини только после встречи с крокодилами.

4 марта мир отмечает День рождение мини-юбки. Этот предмет гардероба повлиял на современную моду. В Украине также много звезд, которые любят этот наряд. Одна из них - Леся Никитюк .

"Мы дайвили на Соломоновых островах. Отсняли нужную сцену быстрее, чем изначально планировали, и плыли на лодке с проводником. Я попросила разрешения поплавать батерфляйчиком. Отплываю на 30 метров от лодки, разворачиваюсь и вижу, как наш темнокожий гид бледнеет. Проводник кричит: "Don't move!" (не двигайся - ред.). Нельзя человеку в воде говорить "Don't move", - с улыбкой вспоминает Леся.

Звезда быстро начала плыть к лодке.

"Понимаю, что если сейчас мне никто не откусит ноги, я больше не буду их стеснятся! Стану всегда ходить на каблуках и в коротких юбках. До того долго этого не делала, стеснялась, ведь считала, что у меня очень худые и длинные ноги", - рассказала звезда.

Сначала ведущей рассказали, что рядом плавал большой тунец. Но позже открылась страшная правда.

"Знаете, почему на Соломоновых островах не особо развит туризм? Потому что там водятся морские крокодилы", - подытожила она.

Теперь Леся не стесняется демонстрировать свои ноги в мини. И они у нее шикарные!

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)