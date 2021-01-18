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Леся Никитюк позирует в одном халатике на заснеженном балконе: разгрузочные дни

Новина українською → Понедельник 18 января 2021 17:49
Леся Никитюк позирует в одном халатике на заснеженном балконе: разгрузочные дни Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk/)
Автор: Lite

Украинская ведущая Леся Никитюк, которая живет с меценатом, недавно призналась, что ее любимец получил крутую работу - теперь у него есть все шансы стать настоящей звездой.

Эта информация не подействовала на организаторов шоу "Холостячка", они все равно активно зазывают ее стать участницей проекта.

Как бы там ни было, разгружается после зимних праздников Леся все равно с ним, с меценатом Рафиком. Леся запостила в своем микроблоге яркие зимние снимки. На одном из них она стоит в одном халатике на заснеженном балконе, ведущая смотрит вдаль и загадочно улыбается.

Леся Никитюк позирует в одном халатике на заснеженном балконе: разгрузочные дни

На другом снимке песик ведущей сладко спит на кровати, рядом с ногами Леси в ярких носках.

Леся Никитюк позирует в одном халатике на заснеженном балконе: разгрузочные дни

И, наконец, на третьем фото - конечно же, еда! Аккуратная порция свекольного салата - то, что нужно, чтобы организм пришел в норму после долгих зимних праздников.

Леся Никитюк позирует в одном халатике на заснеженном балконе: разгрузочные дни

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Напомним, что Леся Никитюк часто делится своими стильными луками в новых вещах. Так, недавно она продемонстрировала одну из самых трендовых частей гардероба. Пригодится холодной зимой каждой!

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