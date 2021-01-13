Леся Никитюк в прозрачном микробелье заставила сеть краснеть: сексуально опасная

Леся Никитюк в последнее время подогревает интерес поклонников пикантными фото – снимки в ее фотоблоге становятся все откровеннее и откровеннее, а одежды на теледиве – все меньше. Так, она покрасовалась в комплекте черного цвета и поделилась лайфхаком, как быстро "сделать талию" для эффектного кадра. Но на этом ведущая не остановилась. Она позировала в прозрачном кружевном лифчике пикантного кроя.

Леди Ле подразнила подписчиков в Instagram парочкой соблазнительных селфи. Леся на них – при полном параде: с макияжем, укладкой, изящной ниткой жемчуга на шее и золотоым утонченным браслетом на запястье. Но главное – в тонком прозрачном кружевном бюстгальтере с множеством тонких ремешков-вставок для большей пикантности.

"Я так всегда с утра выгляжу. А вы?" - подшутила над поклонниками звезда.

Леся Никитюк соблазнила фото в белье (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ольга Сумская поспешила побаловать Лесю комплиментом: "Эротично и соблазнительно, Лесюня". "Одна я смотрю не на лицо?" - поинтересовалась Маша Ефросинина. Поклонники Леси не остались в стороне.

Красавица шикарная

Ой, ну просто красотка, расцвела за последние пару лет

Шикарная

Секси Леди

Богиня красоты

Вау, огонь

Вы невероятная. Леди Гага, наверное, Вам завидует

Ох, какая горячая штучка та Леся

Сексуально опасная

Ну просто нет слов

Напомним, что ранее Леся Никитюк покуражилась в ванной с подругой.