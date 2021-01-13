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Леся Никитюк в прозрачном микробелье заставила сеть краснеть: сексуально опасная

Новина українською → Среда 13 января 2021 14:37
Леся Никитюк в прозрачном микробелье заставила сеть краснеть: сексуально опасная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Никитюк в последнее время подогревает интерес поклонников пикантными фото – снимки в ее фотоблоге становятся все откровеннее и откровеннее, а одежды на теледиве – все меньше. Так, она покрасовалась в комплекте черного цвета и поделилась лайфхаком, как быстро "сделать талию" для эффектного кадра. Но на этом ведущая не остановилась. Она позировала в прозрачном кружевном лифчике пикантного кроя.

Леди Ле подразнила подписчиков в Instagram парочкой соблазнительных селфи. Леся на них – при полном параде: с макияжем, укладкой, изящной ниткой жемчуга на шее и золотоым утонченным браслетом на запястье. Но главное – в тонком прозрачном кружевном бюстгальтере с множеством тонких ремешков-вставок для большей пикантности.

"Я так всегда с утра выгляжу. А вы?" - подшутила над поклонниками звезда.

Леся Никитюк в прозрачном микробелье заставила сеть краснеть: сексуально опасная

Леся Никитюк в прозрачном микробелье заставила сеть краснеть: сексуально опасная

Леся Никитюк соблазнила фото в белье (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ольга Сумская поспешила побаловать Лесю комплиментом: "Эротично и соблазнительно, Лесюня". "Одна я смотрю не на лицо?" - поинтересовалась Маша Ефросинина. Поклонники Леси не остались в стороне.

  • Красавица шикарная
  • Ой, ну просто красотка, расцвела за последние пару лет
  • Шикарная
  • Секси Леди
  • Богиня красоты
  • Вау, огонь
  • Вы невероятная. Леди Гага, наверное, Вам завидует
  • Ох, какая горячая штучка та Леся
  • Сексуально опасная
  • Ну просто нет слов

Напомним, что ранее Леся Никитюк покуражилась в ванной с подругой.

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