Леся Никитюк раскрыла правду про свои источники дохода

Леся Никитюк поделилась секретом своего финансового успеха

Леся Никитюк рассказала, как приумножает финансы и призналась, умеет ли она экономить. Также телеведущая поделилась секретом выживания на 200 грн. Конечно же, медийные персоны неплохо зарабатывают, получая гонорары из ТВ, соцсетей, корпоративов и так далее.

Леся Никитюк не стала исключением. Ведущая "Le Маршрутки" на Новом канале сейчас находится на пике популярности и не живет от зарплаты до зарплаты, а родные вменяют ей мотовство.

"Мама говорит, что я транжира, - смеется Леди Ле. - Хотя я считаю себя экономным человеком. Могу позволить себе тратить деньги на дорогие вещи и люблю это делать. Как по мне, лучше, чтобы в гардеробе была одна, но дорогая футболка. Она и подходит ко всему, и носится дольше. Да, я понимаю, что дорогое - не всегда качественное. Но тратить 2-3 часа на поиск того или иного продукта только для того, чтобы было на две гривны дешевле, не для меня. Но и на"широкую ногу" я не живу - могу скорректировать свой бюджет так, что выживу и на 200, и на 20 тысяч гривен".

Помимо этого, у ведущей даже есть своя стратегия приумножения финансов.

"Лучше больше зарабатывать. Потому что это позволяет тебе заботиться о будущем, откладывая определенную сумму, и одновременно жить в свое удовольствие", - делится она.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк оскорбила Сергея Притулу.

Также сообщалось, что Леся Никитюк допустила грубую ошибку в украинском языке, из-за чего на нее наехали подписчики. Но острая на язык ведущая быстро ответила на хейт.