Леся Никитюк рассказала, есть ли у нее парень: я бы не сказала, что одинока

Леди Ле заинтриговала заявлением о браке

Леся Никитюк заинтриговала поклонников заявлением. Так, ведущая шоу "Le Маршрутка" на Новом канале, которая много времени проводит в путешествиях, дала ответ на интересующий многих вопрос: чувствует она себя свободной или одинокой?

"Я бы не сказала, что одинока, но и не на пороге брака", - с загадочной улыбкой отвечает 33-летняя звезда.

По словам ведущей, ей важно, чтобы вторая половинка проявляла заботу. Но если ее мужчина будет сильно занят, она готова договариваться.

"Думаю, отношения - это постоянный компромисс обоих партнеров. Важно, чтобы мужчина не просто забрал тебя со съемок, а проявил заботу - заказал такси или, например, прислал своего водителя, если он у него есть. И я, в свою очередь, тоже должна заботиться о нем. Если не хватает времени приготовить ему вкусный ужин, то подумать о человеке, который бы помог по хозяйству, или заказать доставку из любимого ресторана. Я тоже очень занятой человек, поэтому готова договариваться", - отметила Леся.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что в декабря 2017 года Никитюк в программе "Светская жизнь" сообщила, что выходит замуж за своего соседа. Но через некоторое время отметила, что свадьбы не будет. Одна из причин - популярность Леси, которая мешает построить отношения.

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