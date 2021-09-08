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Леся Никитюк рассказала правду о Притуле: "можем это легко сделать, но зачем?"

Новина українською →
Киев, Среда 08 сентября 2021 14:20
Леся Никитюк рассказала правду о Притуле: "можем это легко сделать, но зачем?" Леся Никитюк и Сергей Притула (фото: пресс-служба "Нового канала")
Автор: Lite

Давно полюбившийся украинцам тандем ведущих "Нового канала" - Сергей Притула и Леся Никитюк - не только коллеги, но и настоящие друзья в жизни.

О том, как складываются взаимоотношения Леси и Сергея во время съемок "Хто зверху?" и за кулисами - Никитюк рассказала в интервью журналу "Телегид".

"Я верю в дружбу между мужчиной и женщиной в нескольких случаях. Один из них - это когда они коллеги по проекту. Такая модель у нас с Сергеем Притулой. То ли мы с ним из одного региона, то ли просто примерно одинаково воспитаны, но у нас нет в крови лицемерия и скандальности. Конечно, можем это легко сделать, но зачем?" - рассказала Леся.

При этом отмечает: бывает, Притуле не очень нравится, когда кто-то из групп поддержки команд что-то выкрикивает. Тогда ведущий останавливает съемку и проводит воспитательную работу. Но делает это не со злостью. А только для того, говорит Никитюк, "чтобы все запомнили правила поведения на съемках".

"Я его в этот момент обнимаю, и все окей", - добавила она.

Леся Никитюк рассказала правду о Притуле: &quot;можем это легко сделать, но зачем?&quot;

Леся Никитюк и Сергей Притула (фото: пресс-служба "Нового канала")

В кадре Леся и Сергей, в основном, импровизируют. Но есть и заготовленные накануне фишечки.

"Во время съемок график пересечения наших кривых примерно такой: он заходит утром ко мне в гримерную и говорит: "Вітаю вас, шановні глядачі "Нового каналу", я ведучий шоу "Хто зверху?" Мене звати Сергій Притула, а це - Леся Нікітюк". Так мы разгоняем подводку в программе", - делится Никитюк.

А потом они... даже не пересекаются. Хотя гримерные находятся на расстоянии пяти метров одна от другой.

Леся Никитюк рассказала правду о Притуле: &quot;можем это легко сделать, но зачем?&quot;

Леся Никитюк и Сергей Притула (фото: пресс-служба "Нового канала")

Напомним, буквально вчера Леся Никитюк похвасталась сообщением от Ким Кардашьян.

А перед этим звездная ведущая надела кожаные шорты и заговорила о личном.

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Леся Никитюк
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