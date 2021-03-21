Леся Никитюк в розовом бикини присмотрела себе место для медового месяца

Леся Никитюк сбежала от локдауна в Киеве в теплые края - вместе с друзьями ведущая улетела отдохнуть в Египет. 33-летняя звезда поделилась кадрами из Хургады, где, к слову, она впервые.

Жаркие снимки в купальнике, а также видео из номера отеля и пляжа Леди Ле обнародовала на своей странице в Instagram .

На фото Леся позирует в розовом бикини, черной пляжной накидке с принтом и солнцезащитных очках. Волосы ведущей слегка растрепаны после купания. Звезда принимала эффектные позы, демонстрируя все прелести своей подтянутой фигуры.

Леся Никитюк поделилась горячими фото с отдыха в Египте (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В подписи Никитюк в шутку отметила, что это весьма неплохое место для медового месяца. Напомним, недавно знаменитой ведущей сделали предложение руки и сердца прямо на сцене - это произошло после выступления Леси в третьем эпизоде проекта "Липсинк батл".

"Прекрасне місце для медового місяця, особливо після того як мені зробили пропозицію вийти заміж на 1+1. Як думаєте, що за мужчина? Хто він?" - продолжает интриговать теледива.

Леся Никитюк отдыхает в Хургаде (видео: youtube.com/GlamWish)

Пользователи сети принялись делиться своими предположениями о таинственном поклоннике Никитюк, не забывая осыпать ее комплиментами.