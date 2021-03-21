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Леся Никитюк в розовом бикини присмотрела себе место для медового месяца

Новина українською → Воскресенье 21 марта 2021 13:02
Леся Никитюк в розовом бикини присмотрела себе место для медового месяца Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Никитюк сбежала от локдауна в Киеве в теплые края - вместе с друзьями ведущая улетела отдохнуть в Египет. 33-летняя звезда поделилась кадрами из Хургады, где, к слову, она впервые.

Жаркие снимки в купальнике, а также видео из номера отеля и пляжа Леди Ле обнародовала на своей странице в Instagram.

На фото Леся позирует в розовом бикини, черной пляжной накидке с принтом и солнцезащитных очках. Волосы ведущей слегка растрепаны после купания. Звезда принимала эффектные позы, демонстрируя все прелести своей подтянутой фигуры.

Леся Никитюк в розовом бикини присмотрела себе место для медового месяцаЛеся Никитюк в розовом бикини присмотрела себе место для медового месяца

Леся Никитюк поделилась горячими фото с отдыха в Египте (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В подписи Никитюк в шутку отметила, что это весьма неплохое место для медового месяца. Напомним, недавно знаменитой ведущей сделали предложение руки и сердца прямо на сцене - это произошло после выступления Леси в третьем эпизоде проекта "Липсинк батл".

"Прекрасне місце для медового місяця, особливо після того як мені зробили пропозицію вийти заміж на 1+1. Як думаєте, що за мужчина? Хто він?" - продолжает интриговать теледива.

Леся Никитюк отдыхает в Хургаде (видео: youtube.com/GlamWish)

Пользователи сети принялись делиться своими предположениями о таинственном поклоннике Никитюк, не забывая осыпать ее комплиментами.

  • Поплавський М.М.
  • Яка Багіра
  • Фотки супер.А очки вообще
  • Можливо це той сусід?
  • Хороша
  • Дуже цікаво дізнатися
  • "Ну нельзя быть на свете красивой такой"
  • Взагалі це круто! Леся, Ви заслуговуєте хорошого мужчинку
  • Леся Іванівна ви на цій фотці просто пушка ракета
  • Красотка
  • Прям не узнать. Красивый образ
  • какое бедро....Леся вы ,,агонь
  • Не знаю,кто этот счастливчик,но буду рада за ваше счастье, потому что Леся огонь

Напомним, что Леся Никитюк два года назад рассталась со своим возлюбленным, с которым планировала свадьбу. Также телеведущая призналась, что одной из основных причин тяжелых отношений с мужчинами является ее публичность.

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