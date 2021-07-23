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Леся Никитюк сверкнула фигурой в бикини в "собственном" отеле

Новина українською →
Черногория, Пятница 23 июля 2021 16:29
Леся Никитюк сверкнула фигурой в бикини в "собственном" отеле Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Популярная телеведущая Леся Никитюк побаловала поклонников откровенным снимком в бикини, а заодно и похвасталась своим "приобретением".

Эффектным фото с отдыха в Черногории звезда поделилась в Instagram.

Леди Ле позировала в светло-розовом бикини, демонстрируя точеную фигуру и длинные ножки. Пляжный лук она дополнила солнцезащитными очками.

За ее спиной виднеется вывеска с названием отеля, которая гласит "Nikkitiuk Beach". Находчивая ведущая явно поработала над ней в фотошопе.

"Прикупила отель, пока на расслабоне, на чиле короче, сейчас пивка принесут! Лето", – подписала кадр Никитюк.

Леся Никитюк сверкнула фигурой в бикини в &quot;собственном&quot; отеле

Леся Никитюк похвасталась точеной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики оценили стройную фигуру и чувство юмора Леси и оставили ей много приятных слов под публикацией.

  • Как кукла Барби! Мне вы безумно нравитесь. Девушка - огонь!
  • Отель не помешает наверное
  • Потрясающая женщина
  • Крута
  • Фигурка огонь
  • Когда ты всё успеваешь
  • Красотка
  • Русалочка.
  • Ноги просто вау
  • Какое тело
  • Супер дива
  • Во сколько обошёлся?
  • Скоро приедем
  • Красотища!!!! Леся ты огонь!!!

Напомним, ранее Леся Никитюк в латексе и пушистом мини вызвала фурор в сети - ведущая показала эффектные образы со съемок шоу.

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Леся Никитюк ведущая фигура
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