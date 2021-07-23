Леся Никитюк сверкнула фигурой в бикини в "собственном" отеле
Популярная телеведущая Леся Никитюк побаловала поклонников откровенным снимком в бикини, а заодно и похвасталась своим "приобретением".
Эффектным фото с отдыха в Черногории звезда поделилась в Instagram.
Леди Ле позировала в светло-розовом бикини, демонстрируя точеную фигуру и длинные ножки. Пляжный лук она дополнила солнцезащитными очками.
За ее спиной виднеется вывеска с названием отеля, которая гласит "Nikkitiuk Beach". Находчивая ведущая явно поработала над ней в фотошопе.
"Прикупила отель, пока на расслабоне, на чиле короче, сейчас пивка принесут! Лето", – подписала кадр Никитюк.
Леся Никитюк похвасталась точеной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Подписчики оценили стройную фигуру и чувство юмора Леси и оставили ей много приятных слов под публикацией.
- Как кукла Барби! Мне вы безумно нравитесь. Девушка - огонь!
- Отель не помешает наверное
- Потрясающая женщина
- Крута
- Фигурка огонь
- Когда ты всё успеваешь
- Красотка
- Русалочка.
- Ноги просто вау
- Какое тело
- Супер дива
- Во сколько обошёлся?
- Скоро приедем
- Красотища!!!! Леся ты огонь!!!
Напомним, ранее Леся Никитюк в латексе и пушистом мини вызвала фурор в сети - ведущая показала эффектные образы со съемок шоу.