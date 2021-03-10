Леся Никитюк всполошила сеть новостями о поездке в турецкую клинику
Леся Никитюк провела мартовский уикенд в родном Хмельницком – на это у нее были веские причины. Во-первых, день рождения любимой мамы Кет, во-вторых, 8 марта в кругу любимых племянниц и родных. После праздников Леди Ле решила вплотную заняться вопросами здоровья и отправилась на полное обследование организма в Турцию.
О своих планах телезвезда сообщила в Instagram.
Леся запечатлена в удобном спортивном костюме у трапа самолета. Она полетела в Стамбул на ежегодное обязательное обследование для контроля состояния здоровья.
"Добрий денейшн. Нарешті лечу на Check Up! Раз на рік я беру свою сім’ю (не всіх звичайно, а тільки тих хто був слухняний) і лечу в Стамбул на обстеження організму, в клініку! Стамбул, жди", - напсла Леся.
Леся Никитюк улетела на обследование в Стамбул (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Подписчики Леси стали интересоваться не только тонкостями медицинского туризма и ценами, но и спросили, почему ведущая не пройдет полное обследование в родной Украине.
- А в Украине нет специалистов?
- Неожиданно. Расскажите, пожалуйста, почему именно в Стамбуле? Не Украина? Германия? Израиль?
- А почему в Киеве нельзя это сделать?
- Круто! Молодець!
- Красотка. Расскажите, пожалуйста, обязательно
- Класс, и сменишь обстановку и морским воздухом подышишь, уже как терапия
- Что случилось? В связи с чем обследование?
К слову, в сториз можно увидеть маму Леси, котрая составила ей компанию в поездке. Ведущая уже приземлилась в Стамбуле и сообщила об этом поклонникам.
"Друзья, нас уже встретили. Проведут в трансфер, который будет сопровождать до самой клиники, потом - в отель, если надо будет – назад в клинику, и потом – в аэропорт", - отметила она.
Напомним, что ранее Леся Никитюк с юмором показала, как девушки «отходят» от веселого празднования 8 марта.