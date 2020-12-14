Леся Никитюк вызвала споры в сети бюджетным стильным луком: не каждый позволит

Леся Никитюк обожает наряжаться – в ее личной коллекции немало обуви и одежды, причем последняя как именитых брендов, так и "личной" марки – сама сшила. В любом случае ведущая знает, как привлечь внимание к своей персоне и выделиться с помощью яркого лука. Леди Ле решила научить подписчиков, как за вменяемую сумму одеться стильно и не слишком потратиться. Фото своего бюджетного лука звезда показала в Instagram.

Так, Леди Ле примеряла джинсы и серебрянную кофту с пикантным рзрезом на спине от демократичных брендов. Она сделала высокий хвост и яркий макияж, заявив, что подобный лук отлично подойдет для встречи праздников.

"Задача - пробежаться по магазинам и собрать новогодних шмоток! Итак первый бюджетный лук. Как вам? Джинсы - 1129 грн. Кофточка - 799 грн", - написала она.

Леся показала образ в нарядах от демократичных брендов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Бюджетний? Вы что", - написал кто-то из подписчиков ведущей. "Дорого?" - поинтересовалась она. "Мне кажется, что не дорого. Потом и подруге можно перепродать", - добавила предприимчивая Леся.

Поклонники ведущей отметили, что не всем по карману такой наряд, но одновременно и сделали комплименты Лесе, оценив ее удачный выбор.

Бюджетный для богатеньких

Бюджетный? Не каждая пенсионерка себе может такое позволить

Бюджетно? С зарплатой 3800 не очень

2 тысячи при минималке в 5 тысяч не очень бюджетно

Это для Вас, Леся, бюджетный. А для кого-то очень дорого

Леся,ты красава. Всегда стильная и модная

Джинсы просто идеальны

Кофточка хорошенькая

Классная фигурка

Напомним, что ранее Леся Никитюк кардинально сменила прическу.