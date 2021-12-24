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Леся Никитюк засветила аппетитные ягодицы в "хищном" бикини: жаркий кадр

Новина українською →
Пятница 24 декабря 2021 12:31
Леся Никитюк засветила аппетитные ягодицы в "хищном" бикини: жаркий кадр Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Никитюк соскучилась по солнцу и теплу и решила порадовать себя, а заодно и своих многочисленных подписчиков жарким пляжным фото.

На своей странице в Instagram 34-летняя телеведущая показала себя в откровенном купальнике.

На архивном снимке Леди Ле запечатлена возле наблюдательной вышки на пляже - она опирается на желтую доску для серфинга, на которой написано "Служба спасения".

При этом на звезде - мини-бикини с плавками-стрингами с трендовым анималистичным принтом, а ее поза вполоборота к камере позволяет полюбоваться на аппетитные ягодицы, тонкую талию и длинные ножки Никитюк.

"Захотілось теплих фото в своєму інстаграм... В холодному Києві зараз -10", - подписала горячий кадр Леся.

Леся Никитюк засветила аппетитные ягодицы в &quot;хищном&quot; бикини: жаркий кадр

Леся Никитюк показала точеную фигуру в бикини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры бурно отреагировали на новую публикацию ведущей и оставили ей много комментариев - при этом некоторые посчитали фото чересчур откровенным.

  • После этого фото в Киеве потеплело на пару градусов точно
  • Вау, Леся! Нереальная красотка
  • Леся Іванівна, ви супер
  • Леся рятує Київ від холоду своїми гарячими фото
  • Фото не тепле, а гаряче
  • Ты просто невероятно шикарная и красивая девушка с идеальной фигурой и красивыми ножками
  • Виглядаєш дуже дуже гарно і сексуально і купальник теж
  • Срамота
  • Фигурка супер
  • Нічого собі
  • Или грудь маленькая, или пятая точка большая, или фотограф никакой

Напомним, ранее Леся Никитюк в милых носочках похвасталась подарком от Святого Николая.

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