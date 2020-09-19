Лесю Никитюк в одном халате заподозрили в увеличении губ, а она поделилась бьюти-лайфхаками

Ведущая поделилась своим секретом цветущего вида

Леся Никитюк тщательно ухаживает за собой и всегда остается на высоте – в кадре, на отдыхе или в расслабленной домашней обстановке. Для цветущего внешнего вида нужен полноценный отдых, поэтому ведущая решила не отставать от звездных коллег, которые догоняют лето в Турции и тоже отправилась в отпуск к морю. Она делится красочными и завораживающими кадрами с поклонниками и демонстрирует фигуру в купальниках.

Так, на новом снимке в Instagram она предстала в халате на голое тело и с полотенцем на голове, сделав фото прямо в номере отеля, где остановилась.

"Дуже часто в пресі зустрічаються заголовки, типу: Как вернуть молодость коже лица? Мій рецепт: 7 днів конкретного відпочинку, сонце, море, сон, коктейль, риба, овочі, SPF 50 PA +++", - поделилась своим лайфхаком ведущая.

Леся Никитюк поделилась секретами цветущего вида (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Судя по фото, еще корректор, тоналка, бронзер и хайлайтер", - отметил кто-то из поклонников. Леся не стала отрицать: "Ну понятно, мой любимый легкий нюд!" Другие же пользователи предположили, что ведущая увеличила губы.

Скриншот комментариев

"Леся, губы - огонь, подкалывала их?" - спросила одна из подписчиц. "Нет! Я скажу когда" - пообещала Леся, но поклонники не поверили ей. "Ну не было в верхней губы такой у Леси", "Ну зачем ты их надула? Натуральные были лучше", "А що з губами?", "Леся, оставайся естественной, ты намного симпатичней, чем сейчас", - писали комментаторы.

Скриншот комментариев

К слову, ранее Леся удивила признанием – она станет приглашенным членом жюри чевертого прямого эфира "Танцев со звездами 2020", который состоится 20 сентября."Так сказать - занурююсь з головою в проект "Танці з зірками". Ще й в якості жюрі. Хто б міг подумати? Нежданчік", - порадовала поклонников новостями Леся. Поклонники сразу же вспомнили о конфликтах ведущей с Владом Ямой и критике в сторону теледивы от строгой Екатерины Кухар и предполжили, что выпуск будет очен жарким, ведь Леди Ле остра на язык.

Напомним, что ранее Леся Никитюк во имя любви сделала исключение на отдыхе в Турции.