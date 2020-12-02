ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лежала под капельницей: Димопулос сделала откровенное признание о "Танцах со звездами"

Новина українською → Среда 02 декабря 2020 13:22
Лежала под капельницей: Димопулос сделала откровенное признание о "Танцах со звездами" Санта Димопулос (фото: 1plus1.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Санта Димопулос рассказала про изнурительные тренировки на "Танцах со звездами"

Победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос поведала про изнурительные тренировки во время подготовки номеров. Экс-"ВИА Гра" однажды даже потеряла сознания, после чего пришлось восстанавливаться с помощью капельницы.

Димопулос говорит - она так напряженно тренировалась, что трудно было остановится даже тогда, когда этого требовал организм, пишут Факты.

Звезда рассказала, что из-за перфекционизма оттачивала номера до тех пор, пока они не становились идеальными. И однажды, уже под конец проекта, потеряла сознание, возвращаясь домой.

"Это случилось в парадном, под конец проекта. Я возвращалась после примерки уже за полночь. До этого у нас с партнером было несколько дней изнуряющих и долгих репетиций... В общем, бессонные ночи, физическая усталость и эмоциональное истощение привели к обмороку. Но я быстро пришла в себя. Мне поставили капельницу, и репетиции возобновились", - рассказывает Санта.

Лежала под капельницей: Димопулос сделала откровенное признание о &quot;Танцах со звездами&quot;

Санта Димопулос и Макс Леонов (фото: 1plus1.ua)

Вместе с партнером Максом Леоновым они тренировались от 5 до 15 часов в сутки. Частенько оттачивание номеров заканчивалось после полуночи.

Напомним, что 29 ноября состоялся финал "Танцев со звездами". Победителями стали Санта Димопулос и Макс Леонов. Но экс-"ВИА Гра" отдала кубок обладательнице второго места - Юлии Саниной. Димопулос заявила, что Санина заслуживает победу больше, потому что начала заниматься танцами лишь с приходом на проект.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Танцы со звездами Санта Димопулос
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Британия первой в мире одобрила вакцину против COVID-19 от Pfizer и BioNTech
Игорь Литвиненкоредактор ленты новостей Британия первой в мире одобрила вакцину против COVID-19 от Pfizer и BioNTech