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Андрей Хлывнюк отказался от концерта с россиянами: ни одной копейки

Новина українською → Среда 25 ноября 2020 15:45
Андрей Хлывнюк отказался от концерта с россиянами: ни одной копейки Андрей Хлывнюк рассказал о концерте в Испании (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинский музыкант рассказал, что не захотел выступать на одной сцене с россиянами

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказал о несостоявшемся концерте в Европе. Фестиваль назывался "Нашествие" и был организован россиянами в Испании. В одном ряду с украинской командой должны были стоять музыканты-россияне, которые поддержали аннексию Крыма.

Выступления должны были проходить в разные дни, но Хлывнюка это очень смутило. Его гражданская позиция не совпадала с другими артистами

"И хоть я понимал, что ни одной копейки, ни одного цента не пойдет в бюджет оккупанта, я до последнего момента сомневался", - рассказал Игорю Кондратюку Хлывнюк в программе на "5 канале".

Украинский певец сообщил, что, к счастью, концерт перенесли из-за пандемии коронавируса.

"Мы были на афишах и эта была борьба. Борьба за свою аудиторию заграницей, но в то же время осознание того, что мы выйдем на одну сцену с подписантами и с теми, кто агитирует оккупацию другой стороны", - рассказал фронтмен "Бумбокс".

Андрей Хлывнюк рассказал, что не захотел стоять на одной сцене с российскими музыкантами

Как мы писали ранее, фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк сообщил, что заразился коронавирусом.

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