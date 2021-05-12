ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лилия Ребрик очаровала эффектными фото в купальнике

Новина українською →
Турция, Среда 12 мая 2021 11:58
Лилия Ребрик очаровала эффектными фото в купальнике Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Ведущая программы "Ранок з Україною" и актриса Лилия Ребрик наслаждается семейным отдыхом в Турции и делится яркими снимками с курорта.

На эффектных фото, опубликованных в Instagram звезды, она демонстрирует фигуру в купальнике и стильные пляжные луки.

Отдых на море в подарок – именно так поздравила семья телезвезду Лилию Ребрик с днем рождения. Ведущая канала "Украина" признается: они давно хотели поехать в отпуск, но во время пандемии не решались на путешествие, чтобы не подхватить болезнь.

Однако в марте Лилия все же переболела коронавирусом, после которого очень хотелось отдохнуть.

Лилия Ребрик очаровала эффектными фото в купальнике

Лилия Ребрик очаровала эффектными фото в купальнике

"Как я оказалась в Турции? Да я сама не знаю, как. Почти как в сказке: открыла глаза, а я уже здесь, – пошутила теледива. – А если серьезно, то Андрей скоординировал все с моими рабочими графиками. Колебался недолго, решили: пока есть антитела после перенесенного ковида, то грех ими не воспользоваться. Опять же – после болезни организм нуждался в море".

Лилия Ребрик очаровала эффектными фото в купальникеЛилия Ребрик очаровала эффектными фото в купальнике

Артистка делится в соцсетях эффектными фото из семейного отдыха, на которых демонстрирует яркие летние образы. А чтобы насладиться временем вдвоем с мужем, супруги отправились на свидание в СПА-комплекс.

Лилия Ребрик очаровала эффектными фото в купальникеЛилия Ребрик похвасталась фигурой в купальнике на ярких фото из Турции (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Мы также сообщали, что Лилия Ребрик высказалась о третьей беременности и спонтанной страсти с мужем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Лилия Ребрик ведущая
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину идет мощное потепление: когда и где будет +25 и выше
В Украину идет мощное потепление: когда и где будет +25 и выше