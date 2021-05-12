Лилия Ребрик очаровала эффектными фото в купальнике

Ведущая программы "Ранок з Україною" и актриса Лилия Ребрик наслаждается семейным отдыхом в Турции и делится яркими снимками с курорта.

На эффектных фото, опубликованных в Instagram звезды, она демонстрирует фигуру в купальнике и стильные пляжные луки.

Отдых на море в подарок – именно так поздравила семья телезвезду Лилию Ребрик с днем рождения. Ведущая канала "Украина" признается: они давно хотели поехать в отпуск, но во время пандемии не решались на путешествие, чтобы не подхватить болезнь.

Однако в марте Лилия все же переболела коронавирусом, после которого очень хотелось отдохнуть.

"Как я оказалась в Турции? Да я сама не знаю, как. Почти как в сказке: открыла глаза, а я уже здесь, – пошутила теледива. – А если серьезно, то Андрей скоординировал все с моими рабочими графиками. Колебался недолго, решили: пока есть антитела после перенесенного ковида, то грех ими не воспользоваться. Опять же – после болезни организм нуждался в море".

Артистка делится в соцсетях эффектными фото из семейного отдыха, на которых демонстрирует яркие летние образы. А чтобы насладиться временем вдвоем с мужем, супруги отправились на свидание в СПА-комплекс.

Лилия Ребрик похвасталась фигурой в купальнике на ярких фото из Турции (фото: instagram.com/liliia.rebrik)