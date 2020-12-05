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Лилия Ребрик очаровала нежностью с мужем и раскрыла секрет укрепления отношений: научно доказано

Новина українською → Суббота 05 декабря 2020 17:35
Лилия Ребрик очаровала нежностью с мужем и раскрыла секрет укрепления отношений: научно доказано Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольвия Агаркова

Ведущая призвала поклонников последовать ее примеру

Лилия Ребрик посвящает поклонников во всем события жизни своей семьи и регулярно делится с ними порцией новостей в Instagram. Так, она решила рассказать о знаковых моментах и попутно дать поклонникам ценный совет по укреплению эмоциональной привязанности и приумножения счастья в паре. В качестве доказательства работы своей "схемы" теледива показала полное любви и нежности фото с мужем Андреем Диким.

Ведущая облачилась в шелковый наряд цвета шампань, а ее муж позировал в костюме. Влюбленные заключили друг друга в объятия и счастливо улыбаются, не замечая ничего вокруг.

"Обнимайтесь! Любите! Согревайтесь! Будьте рядом друг с другом, поддерживайте близких и опять же: обнимайтесь-обнимайтесь-обнимайтесь! Научно доказано: при объятиях выделяется гормон, который наполняет людей радостью и укрепляет эмоциональную привязанность! А еще - улучшает настроение и иногда даже дарит ощущение счастья! Поняли что нужно сейчас сделать? Скорее обниматься с близкими!" - призвала теледива.

Лилия Ребрик очаровала нежностью с мужем и раскрыла секрет укрепления отношений: научно доказано

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким без стеснения демонстрируют чувства (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Также она опубликовала фото с бэкстейджа съемки новогоднего шоу на родном канале "Украина", на которой появилась в блестящем платье-мини, полность расшитом крупными пайетками.

Лилия Ребрик очаровала нежностью с мужем и раскрыла секрет укрепления отношений: научно доказано

Лилия Ребрик очаровала нежностью с мужем и раскрыла секрет укрепления отношений: научно доказано

Лилия Ребрик очаровала нежностью с мужем и раскрыла секрет укрепления отношений: научно доказано

Лилия Ребрик успела сняться для новогоднего шоу (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Активная и энергичная ведущая успела побывать в танцевальной детской студии мужа –хореографа и даже провести мастер-класс, ведь Лилия превосходно танцует, что часто демонстирирует в Instagram.

Также она не упустила возможности сделать милое семейное фото со старшей дочкой Дианой, которая занимается бальными танцами у папы. У мами и девочки получился настоящий family look , ведь они обе надели лаковые черные куртки-пуховики.

Лилия Ребрик очаровала нежностью с мужем и раскрыла секрет укрепления отношений: научно доказано

Лилия Ребрик с дочкой умеют веселиться (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что ранее Лилия Ребрик сверкнула роскошным декольте в неожиданной мужской компании.

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