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Лилия Ребрик в одном халате призналась, как "экстримально" тренерует свое терпение

Новина українською →
Понедельник 26 июля 2021 12:25
Лилия Ребрик в одном халате призналась, как "экстримально" тренерует свое терпение Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольвия Агаркова

Лилия Ребрик не перестает радовать поклонни ков новыми постами в личном фотоблоге, ведь она – активный пользователь соцсетей и очень энергичная творческая личность, которая умудряется успевать все и даже больше! Так, недавно ведущая раскрыла секрет цветущего внешнего вида и поддержки тонуса в период цейтнота, а сейчас решила затронуть тему непрошенных советов, с которыми ей регулярно приходится сталкиваться.

На странице в Instagram она показала фото в одном халате и призналась, что ей иногда советуют небезразличные.

Лилия сидит на балконе в плетеном кресле. На ней – уютный махровый халат, она демонстрирует стройные загорелые ножки и поправляет волосы.

"Официальный девиз этого поста: "совет свою себе сам посоветуй". Навеяно недавними "замечательными" рекомендациями незнакомых людей", - сразу же сообщила поклонникам тематику дня ведущая.

Она привела в качестве примера топ-3 "вредных" совета от незнакомцев, с которыми ей довелось столкнутся лично.

Лилия Ребрик в одном халате призналась, как &quot;экстримально&quot; тренерует свое терпение

Лилия перечислила "любимые" вредные советы в личке (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Не целуй девочек в лицо (даже не в губы!), потому что во рту больше микробов в организме, могут заболеть, еще и не будешь знать чем!

Вы так часто в кадре, в инстаграм все показываете - не боитесь, что вас могут сглазить? Хотя бы раз в месяц ездит к бабке, чтобы вас яйцами скачала!

У вас в семье коронавирус ?! Срочно каждые 2:00 смазывайте в носу ... ватной палочкой с хозяйственным мылом!" - озвучила самые "любимые" советы от подписчиков Лилия.

Впрочем, даже в таком не самом приятном проявлении заинтересованности со стороны посторонних она нашла положительные стороны.

"Как я на них реагирую? Иногда с улыбкой, а порой - с ухмылкой. Точно могу сказать, что все это тренирует мое терпение и чувство такта!" - призналась мудрая телезвезда.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик похвалилась щедрым урожаем на даче.

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Лилия Ребрик
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