Лилия Ребрик отмечает 40-летие у моря: яркие семейные фото

На фото именинница запечатлена в свободном белоснежном платье, солнцезащитных очках и босиком. Она эффектно позирует у кромки прибоя в компании любимой семьи.

"Дикая семейка" также сделала живописный снимок на качелях на фоне моря. Они отдыхают в курортном городке Сиде в Турции.

Лилия поделилась своим счастьем и пожелала всем того же.

"Прокинулася, а за вікном - шумить лазурове море, пахне південним вітром, у повітрі літає аромат міцної турецької кави і моя кохана трійця - дикий і дівчатка - поруч. Такий ось сюрприз зробила мені #дикасімейка! Збори на море проходили з космічною швидкістю. Але у цілому світі я не знаю щасливішу за мене людину! Привіт, мої 20*2. Дякую за все, що в мене є. Щастя - всім навколо, в кожне серце!" - написала Ребрик.

Лилия Ребрик отмечает 40-летний юилей в Турции с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В комментариях поклонники искупали ведущую в поздравлениях и душевных пожеланиях.