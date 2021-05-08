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Лилия Ребрик отмечает 40-летие у моря: яркие семейные фото

Новина українською → Сиде, Турция, Суббота 08 мая 2021 15:03
Лилия Ребрик отмечает 40-летие у моря: яркие семейные фото Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик 8 мая отмечает юбилей - ей исполнилось 40 лет. Праздничный день она проводит с самыми близкими на берегу моря - муж Андрей Дикий устроил любимой приятный сюрприз.

На своей странице в Instagram она опубликовала яркие и счастливые пляжные кадры с супругом и доченьками Дианой и Полиной.

На фото именинница запечатлена в свободном белоснежном платье, солнцезащитных очках и босиком. Она эффектно позирует у кромки прибоя в компании любимой семьи.

Лилия Ребрик отмечает 40-летие у моря: яркие семейные фотоЛилия Ребрик отмечает 40-летие у моря: яркие семейные фотоЛилия Ребрик отмечает 40-летие у моря: яркие семейные фото

"Дикая семейка" также сделала живописный снимок на качелях на фоне моря. Они отдыхают в курортном городке Сиде в Турции.

Лилия Ребрик отмечает 40-летие у моря: яркие семейные фото

Лилия поделилась своим счастьем и пожелала всем того же.

"Прокинулася, а за вікном - шумить лазурове море, пахне південним вітром, у повітрі літає аромат міцної турецької кави і моя кохана трійця - дикий і дівчатка - поруч. Такий ось сюрприз зробила мені #дикасімейка! Збори на море проходили з космічною швидкістю. Але у цілому світі я не знаю щасливішу за мене людину! Привіт, мої 20*2. Дякую за все, що в мене є. Щастя - всім навколо, в кожне серце!" - написала Ребрик.

Лилия Ребрик отмечает 40-летие у моря: яркие семейные фото

Лилия Ребрик отмечает 40-летний юилей в Турции с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В комментариях поклонники искупали ведущую в поздравлениях и душевных пожеланиях.

  • Хорошо вам отдохнуть
  • Вітаю. Нехай і надалі у Вас все буде тільки з любов'ю
  • Щирі вітання і наша любов
  • Лилия, с днем рождения! Отличного настроения, радости, оптимизма и успехов во всем, что запланировали!
  • Поздравления ,Лилия. Вы невероятная. Пусть в мире будет больше таких как вы, долгих лет вам
  • Від щирого серця вітаю з Днем народження! Бажаю міцного здоров'я, успіху, добробуту, добра, радості, любові, щастя, хорошого настрою, посмішок, яскравих вражень
  • С днём рождения. Сияйте так же ярко,Лиля!
  • Ліля з днем народження! Залишайтесь такою справжньою, жіночною, не втрачайте свою чарівність
  • С днём рождения!!! Желаю вам здоровья и простого семейного счастья, только приумножая его

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала свой идеальный семейный квартет и сделала признание о дочерях.

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