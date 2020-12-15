Лилия Ребрик поделилась семейными новогодними традициями: до последнего работаю

Известная ведущая Лилия Ребрик, которая недавно восхитила страстным танцем, поделилась семейными новогодними традициями и рассказала, чего из года в год ждут ее дочки и она сама.

По словам телезвезды, новогодне-рождественские праздники – это тот период, который в ее семье отмечают по-особому, ведь в это время вся большая семья собирается вместе.

"Мне кажется, я до последнего работаю до Нового года, чтобы в саму новогоднюю ночь позволить себе побыть с родными. Это то время, которого я жду весь год. На Рождество мы всегда ездим к родителям, собираемся за семейным столом. Поддерживаем эти традиции из года в год", – отметила Лилия за кулисами праздничного проекта "Новорічна ніч на каналі "Україна".

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Кроме того, дочери Лилии – 8-летняя Диана и 2-летняя Полина уже ждут подарков от Святого Николая.

"Девочки пишут письма Николайчику, кладут их в холодильник, если хорошо вели себя в течение года, находят на этом месте конфетку и безумно радуются, потому что это значит, что Николай забрал их письма. Старшая дочь Диана, кроме своих пожеланий, написала письмо и за младшую Полину, предварительно спросив у сестры, что ей заказать", – смеясь рассказала ведущая.

И сама телезвезда говорит, что ждет презентов от Святого Николая, ведь он ежегодно радует ее подарками. Главное, убеждена артистка, – верить в чудо.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что Лилия любит повеселиться. Так, недавно Ребрик устроила дома зажигательные танцы, удивив своей растяжкой.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар намекнула мужу на желаемый подарок.