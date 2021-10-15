Лилия Ребрик показала честные фото с мужем без гламура и макияжа: так и живем

Украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась в сети подборкой веселых и смешных фото со своим мужем, хореографом Андреем Диким. По словам артистки, на этих кадрах они получились очень настоящими.

На фото Лилия и Андрей запечатлены во время веселья на дне рождения ведущего Анатолия Анатолича. Парочка танцует и смеется, на одном снимке Дикий забавно схватил жену за попу, а на другом - с преувеличенным интересом смотрит на ее грудь.

К слову, супруги даже оделись в сочетающиеся наряды - серые брюки и белый верх, который у Ребрик плавно переходит в тот же серый. Талию она подчеркнула широким тканевым поясом.

Лилия Ребрик показала, как они с мужем ведут себя в обычной жизни (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Как отметила ведущая, именно такие фото больше всего характеризуют их с мужем в обычной жизни.

"Шок контент! Дикий&Ребрик! Ніякого гламуру, жодного постановочного кадру, мінімум макіяжу - такі, як є насправді! Ці фото, як ніякі інші, характеризують нас! Ми так і живемо! Наше кохання приправляємо жартами, оптимізмом, сміхом і танцями. А що для Вас у стосунках найголовніше? P.S. Фото зроблені під час ДН Анатоліча", - поделилась артистка.

Подписчики оценили позитивные фото и засыпали пару теплыми комментариями.