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Лилия Ребрик показала честные фото с мужем без гламура и макияжа: так и живем

Новина українською →
Пятница 15 октября 2021 17:02
Лилия Ребрик показала честные фото с мужем без гламура и макияжа: так и живем Лилия Ребрик и Андрей Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась в сети подборкой веселых и смешных фото со своим мужем, хореографом Андреем Диким. По словам артистки, на этих кадрах они получились очень настоящими.

Снимки "дикой семейки" были опубликованы в Instagram теледивы.

На фото Лилия и Андрей запечатлены во время веселья на дне рождения ведущего Анатолия Анатолича. Парочка танцует и смеется, на одном снимке Дикий забавно схватил жену за попу, а на другом - с преувеличенным интересом смотрит на ее грудь.

К слову, супруги даже оделись в сочетающиеся наряды - серые брюки и белый верх, который у Ребрик плавно переходит в тот же серый. Талию она подчеркнула широким тканевым поясом.

Лилия Ребрик показала честные фото с мужем без гламура и макияжа: так и живемЛилия Ребрик показала честные фото с мужем без гламура и макияжа: так и живемЛилия Ребрик показала честные фото с мужем без гламура и макияжа: так и живемЛилия Ребрик показала честные фото с мужем без гламура и макияжа: так и живемЛилия Ребрик показала честные фото с мужем без гламура и макияжа: так и живем

Лилия Ребрик показала, как они с мужем ведут себя в обычной жизни (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Как отметила ведущая, именно такие фото больше всего характеризуют их с мужем в обычной жизни.

"Шок контент! Дикий&Ребрик! Ніякого гламуру, жодного постановочного кадру, мінімум макіяжу - такі, як є насправді! Ці фото, як ніякі інші, характеризують нас! Ми так і живемо! Наше кохання приправляємо жартами, оптимізмом, сміхом і танцями. А що для Вас у стосунках найголовніше? P.S. Фото зроблені під час ДН Анатоліча", - поделилась артистка.

Подписчики оценили позитивные фото и засыпали пару теплыми комментариями.

  • Ви класнючі!! Справжні! Тішить кожне ваше сторіс і пости. Так приємно стежити за вами
  • На вас тільки і потрібно рівнятися
  • Реальна "Дика сімейка". Молодці
  • Я Вами завжди захоплююсь! Ви неймовірні, Ви справжні!
  • Справжні емоції
  • Суперские, нравится на вас смотреть!
  • Нереальные!!!
  • Классные фотографии и море позитива! Спасибо!
  • Ідеальна пара

Напомним, ранее Лилия Ребрик рассекретила заработки и поделилась особым для себя посланием.

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Лилия Ребрик
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