Лилия Ребрик показала честные фото с мужем без гламура и макияжа: так и живем
Украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась в сети подборкой веселых и смешных фото со своим мужем, хореографом Андреем Диким. По словам артистки, на этих кадрах они получились очень настоящими.
Снимки "дикой семейки" были опубликованы в Instagram теледивы.
На фото Лилия и Андрей запечатлены во время веселья на дне рождения ведущего Анатолия Анатолича. Парочка танцует и смеется, на одном снимке Дикий забавно схватил жену за попу, а на другом - с преувеличенным интересом смотрит на ее грудь.
К слову, супруги даже оделись в сочетающиеся наряды - серые брюки и белый верх, который у Ребрик плавно переходит в тот же серый. Талию она подчеркнула широким тканевым поясом.
Лилия Ребрик показала, как они с мужем ведут себя в обычной жизни (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Как отметила ведущая, именно такие фото больше всего характеризуют их с мужем в обычной жизни.
"Шок контент! Дикий&Ребрик! Ніякого гламуру, жодного постановочного кадру, мінімум макіяжу - такі, як є насправді! Ці фото, як ніякі інші, характеризують нас! Ми так і живемо! Наше кохання приправляємо жартами, оптимізмом, сміхом і танцями. А що для Вас у стосунках найголовніше? P.S. Фото зроблені під час ДН Анатоліча", - поделилась артистка.
Подписчики оценили позитивные фото и засыпали пару теплыми комментариями.
- Ви класнючі!! Справжні! Тішить кожне ваше сторіс і пости. Так приємно стежити за вами
- На вас тільки і потрібно рівнятися
- Реальна "Дика сімейка". Молодці
- Я Вами завжди захоплююсь! Ви неймовірні, Ви справжні!
- Справжні емоції
- Суперские, нравится на вас смотреть!
- Нереальные!!!
- Классные фотографии и море позитива! Спасибо!
- Ідеальна пара
Напомним, ранее Лилия Ребрик рассекретила заработки и поделилась особым для себя посланием.