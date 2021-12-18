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Лилия Ребрик показала, как и с кем проводит долгие зимние вечера

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Суббота 18 декабря 2021 16:28
Лилия Ребрик показала, как и с кем проводит долгие зимние вечера Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как и с кем любит проводить зимние вечера - конечно же, в компании любимого мужа Андрея Дикого и дочурок Дианы и Полины.

На своей странице в Instagram артистка поделилась атмосферными семейными фото и рассказала об интересном варианте досуга.

На кадрах "дикая семейка" в уютных домашних нарядах собралась за столом и увлеченно играет в настольную игру. По словам Ребрик, они стараются так поразвлекаться хотя бы раз в месяц.

Лилия Ребрик показала, как и с кем проводит долгие зимние вечера

"Как вы проводите время "долгими зимними вечерами"? Мы все занятые по уши люди и, как говорится, в суматохе будних дней иногда забываем о том, насколько важно собраться всем вместе за одним столом, отложить телефоны, забыть обо всех заботах и просто побыть вместе. Мы нашей дикой семейкой любим "объединяться" за настольными играми. Хотя бы раз в месяц все вчетвером раскладываем настолку и на часик-полтора забываем о внешнем мире", - поделилась Лилия.

Лилия Ребрик показала, как и с кем проводит долгие зимние вечера

Лилия Ребрик умилила семейными кадрами с мужем и дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Так, на этот раз они попробовали новую игру, которая помогает раскрыть творческую жилку и примерить разные роли.

"Всегда ищем что-то новенькое, и на этот раз это - "Игра в жизнь". Гениальная игра, потому что учит просчитывать шаги наперед! Здесь ты проживаешь все важные этапы - учишься, работаешь, строишь карьеру и семью, развлекаешься или решаешь завести домашнего любимца. Очень правильная с точки зрения психологии игра прежде всего для детей: неправильных решений не бывает, участник может опробовать все варианты событий и выбрать лучший для себя, и раскрыть себя творчески. Например, Полина у нас лучше всех поет, Диана обожает заводить зверюшек, а мы с Диким - ездить на пляж и рассказывать истории!" - рассказала ведущая.

Напомним, ранее Лилия Ребрик растрогала нежным семейным фотосетом с мужем-именинником и призналась ему в любви.

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Лилия Ребрик
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