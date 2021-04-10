Лилия Ребрик покорила стильным образом и зажигательным танцем

Лилия Ребрик обожает свою работу и по утрам заряжает украинцев позитивом и восхищает стильными луками. Так, телеведущая продемнстрировала эффектный брючный костюм, а заодно и устроила зажигательные танцы прямо в студии.

Забавным видеороликом она поделилась на своей странице в Instagram .

Лилия предстала перед камерой в синем джинсовом костюме - брюках и пиджаке, к которым надела белый топ. Образ она дополнила белыми туфлями-лодочками на каблуке.

Из аксессуаров Ребрик отдала предпочтение длинным серьгам в виде перьев, а на лице сделала красивый макияж с красной помадой.

Стильная ведущая задорно и весело танцует, довольно улыбаясь.

"Настроение перед выходными", – написала в публикации Лилия.

Пользователи сети оценили эффектный лук и танцы Ребрик и засыпали ее комплиментами в комментариях.