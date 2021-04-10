Лилия Ребрик покорила стильным образом и зажигательным танцем
Лилия Ребрик обожает свою работу и по утрам заряжает украинцев позитивом и восхищает стильными луками. Так, телеведущая продемнстрировала эффектный брючный костюм, а заодно и устроила зажигательные танцы прямо в студии.
Забавным видеороликом она поделилась на своей странице в Instagram.
Лилия предстала перед камерой в синем джинсовом костюме - брюках и пиджаке, к которым надела белый топ. Образ она дополнила белыми туфлями-лодочками на каблуке.
Из аксессуаров Ребрик отдала предпочтение длинным серьгам в виде перьев, а на лице сделала красивый макияж с красной помадой.
Стильная ведущая задорно и весело танцует, довольно улыбаясь.
"Настроение перед выходными", – написала в публикации Лилия.
Пользователи сети оценили эффектный лук и танцы Ребрик и засыпали ее комплиментами в комментариях.
- Лиля прелесть
- Зажигалочка
- Неймовірна
- Супер. Обожнюю Вас!!!
- Яка Ви крута. Зажигалочка. Аж самій танцювати захотілось
- Вы прекрасны
- Любимая наша! Всегда на позитиве!
- Ліля, яка Ви класна. Дивлячись на Вас настрій завжди піднімається
- Ліля, Ви мега заряджаєте своїм настроєм та танцями!!! дякую
- Єнергічна та красива як завжди
- Ну какая же классная и позитивная эта Лиличка!!!
- Костюм отпад! И туфли и сама
- Женщина- позитив
Напомним, ранее Лилия Ребрик сделала заявление о здоровье и рассекретила личные правила.