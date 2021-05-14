Лилия Ребрик рассказала об отдыхе в Турции во время локдауна и восхитила яркими фото

Телеведущая Лилия Ребрик отпраздновала свое 40-летие на берегу моря в Турции в окружении самых родных - мужа Андрея Дикого и дочек Дианы и Полины. "Дикая семейка" отлично проводит время на курорте, несмотря на локдаун в Турции, а артистка регулярно делится в сети яркими фото.

В своем Instagram она показала, как они развлекаются и веселятся, а также рассказала, в каких условиях проходит пляжный отдых во время пандемии.

Так, Лилия с супругом нашли себе новое увлечение - большой теннис. Ведущая поделилась красочными снимками с корта и призналась, что они просто влюбились в этот вид спорта.

"Наше новое увлечение.. Это же надо, приехать на отдых и влюбиться в большой теннис. В отеле для этого созданы все условия. Даже турниры проходят. Мы стали свидетелями одного из таких, где победили украинцы. Ну и конечно, захотелось тоже попробовать! Скажу вам так, когда смотришь на игру в теннис - это кажется легко и красиво, на самом деле, когда сам пробегаешь - физическая нагрузка колоссальная!!!" - рассказала Ребрик.

Также артистка показала, как они всей семьей резвятся в бассейне.

"Семейный отдых - это особое наслаждение! Даже не верится, что мы это сделали!" - поделилась эмоциями звезда.

Лилия продемонстрировала эффектный летний лук - ведущая позировала в красном платье с оголенными плечами и соломенной шляпе. Они с супругом устроили себе мини-праздник с фруктами и шампанским, и теледива рассказала, как обстоят дела на пляжах в условиях локдауна в Турции.

"Не надо ждать повод для праздника. "Просто так" - вот лучший повод! Обещала рассказать вам об условиях на пляже: лежаков стало значительно меньше, они расположены с соблюдением карантинной дистанции 1.50 метра друг от друга, а еще есть специальные палатки (называются "павильон"). И это вообще очень удобно. Это твое личное пространство, включая сервис. На целый день палатка принадлежит только твоей семье. Так бы сидел бы - ел бы, лежал бы - ел бы, стоял бы - ел бы, ходил бы - ел бы, купался бы - ел бы, остановите меня!!!" - с юмором поведала звезда.

Ну и конечно, не обошлось без коронного фото Лилии в прыжке - на этот раз вместе со старшей дочерью Дианой.

Лилия Ребрик поделилась яркими кадрами с отдыха в Турции с мужем и дочерьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Полеты над морем - уже дело семейное! Мой коронный прыжок уже усваивает доченька Диана", - написала гордая мама.