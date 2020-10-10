Лилия Ребрик в стильном комбинезоне рассекретила, сколько часов спит

Телеведущая поделилась планами на выходные

Лилия Ребрик - одна из самых стильных телеведущих Украины и регулярно восхищает стильными образами для экрана, да и в жизни тоже. Она успевает сниматься в утренних эфирах, играть в театре и уделять внимание семье - мужу и двоим дочерям, при этом всегда излучая позитив и хорошее настроение.

Так, артистка показала в своем Instagram эффектный лук для крайнего эфира - брючный комбинезон насыщенного голубого цвета с оригинальным поясом и длинными рукавами. К такому наряду она добавила белые туфли-лодочки на каблуке, которые выгодно оттенили образ.

Массивные серьги, уложенные красивыми локонами волосы и яркий макияж с розовой помадой завершают элегантный лук Лилии.

Ребрик поделилась своими планами на выходные - в отличие от большинства, теледива будет работать.

"П’ятниця, фінал тижня, завжди її люблю - можна трохи пригальмувати після п’ятничних ефірів, трохи розслабитися, трохи помріяти про вихідні і побудувати на них плани.... можна... але не мені, цього вікенду я також працюю! Ця осінь у мене дуже активна! І це добре, бо сидіти вдома мені вже була несила! І яке щастя, що в мене є «Ранок з Україною»!" - рассказала ведущая.

Также Лилия рассекретила, сколько часов в сутки она обычно спит - цифра поражает!

"Ви питали мене - скільки я сплю протягом отаких напружених днів? Катастрофічно мало! По 4 години на день. Фактично як Гітлер. А як я відновлююся? Ну як - відіспалася за карантин, от тепер звідти і беру сили - ще з весняних своїх запасів! Але насправді - бережіть себе! А я вриваюся в свої робочі вихідні! І чекайте нас у середу - у марафоні на "ранку з Україною!" - призналась звезда.

Лилия Ребрик покорила стильным луком в синем брючном комбинезоне с поясом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик в мини-платье устроила страстные танцы с мужем Андреем Диким.