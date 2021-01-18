Красотки: Лилия Ребрик умилила фанатов ярким фото с дочерью и раскрыла секреты ее воспитания

Украинская ведущая Лилия Ребрик обожает радовать фолловеров вкусными рецептами. А еще, после того, как накормит страну, Лиля советует также устраивать себе разгрузочные дни: проверенные рецепт от ведущей, как разгрузиться после новогодних застолий.

А сегодня ведущая раскрыла секреты воспитания дочери-подростка. Например, когда малышка захочет крутой телефон, потому что такой уже давно есть у всех ее одноклассниц, стоит сесть и вместе разобрать функционал телефона, считает Лилия.

"Підростаюче покоління сліпо наслідує сучасні тренди і починає оцінювати оточуючих по модних штучках! "У тренді" червоне волосся? Будь ласка - дитина вже вмовляє батьків пофарбувати її! Всі носять взуття з ліхтариками у підошві? І ось ви уже в магазині - шукаєте такі ж! Звісно, і у нас так було, але щось мені здається, що простіше і... дешевше для наших батьків", - написала Лилия.

Она продолжила, что считает, что пора уже развивать у детей культуру smart-покупок.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Це дуже модний зараз за кордоном термін. Поясню, що він означає на прикладі покупки смартфона. Ніколи не задумувались: навіщо купувати його за шалені гроші чи, не дай Боже, залазити у борги і кредити (а я такі випадки знаю) тільки тому, що він модний і хтось придумав, що має бути у всіх?", - написала Ребрик.

Она призналась, что смогла объяснить Диане, что высокая цена гаджета - не равно тому, что он крутой. Лилия уверена, что это обман среди подростков.

"Не варто слідувати всім трендам - варто створювати свої! Наприклад, хай одним з трендів буде - вивчення функціоналу гаджетів разом із дітьми, а не їх бездумна гонитва за "хочу як у всіх"!", - посоветовала Лилия.

Напомним, ведущая рассказала, чем спасается от холодов, которые "накрыли" и столицу, и вообще всю страну.