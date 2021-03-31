Лилия Ребрик умилила яркими семейными фото и раскрыла планы на весну
Лилия Ребрик полна энергии и уже запланировала множество дел на эту весну. Кроме ухода за собственными садом и огородом на даче, которым они с мужем Андреем Диким уже начали заниматься, в списке телеведущей еще множество активностей.
В своем Instagram жизнерадостная артистка поделилась яркими и веселыми семейными кадрами с мужем и дочерьми, а также рассекретила свои планы на весенний сезон.
На фото "дикая семейка" позирует во дворе своего загородного дома в красочных нарядах, сочетающихся между собой. Так, Лилия и Андрей одеты в светлые штаны, а в качестве верхней одежды вся семья выбрала ярко-желтые курточки. Кроме того, Диана и Полина красуются в одинаковых платьях с желтыми юбками-пачками и ярких сапожках.
В кадр попала и их собачка Дикси породы бишон фризе - напомним, щенка семье Ребрик подарила Настя Каменских.
Лилия Ребрик очаровала сеть яркими семейными фото (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Энергичная Лилия, которая в марте переболела коронавирусом, раскрыла, чем планирует заниматься этой весной.
"Сонця вам у стрічку. Весна ніяк не вступить повноцінно у свої права (чи то все зима досі не відпускає? Хтозна), але плани на неї я вже склала:
- Насолоджуватися кожним світанком, дякуючи весняному сонцю;
- Надихатися лісовим повітрям і дивитися на блакитне небо крізь верхівки сосен;
- Погуляти по зеленій траві (кажуть, коли людині не вистачає зеленого перед очима, - в неї може початися депресія!), а коли вже стане зовсім тепло - пройтись по траві босоніж;
- Посмажити шашликів, сосисок чи зробити смачні овочі гриль або лаваш із сиром;
- Висадити город і з нетерпінням очікувати свого врожаю;
- Реалізувати всі свої творчі плани;
- І бути, бути і бути зі своєю дикою сімейкою!
Хай завжди буде весна! Що собі запланували?" - поделилась ведущая.
Пользователи сети оставили этой солнечной семейке много теплых слов в комментариях.
- Які ви класні сонечка
- Як курчатка, такi милi
- Ой, какие вы все хорошенькие!!!
- Які ви красиві!
- Какие вы солнечные
- Класс, такие яркие
- Мега крутяча, сонячна родина
- Діксі не вистачає жовтої кофтинки
- Сонячна родина
- Вы крутые и ооочень яркие
- Ви як завжди Позитивні!
- Пчелки
Напомним, ранее Лилия Ребрик вызвала восторг в сети харизматичным танцем доченьки Дианы.