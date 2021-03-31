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Лилия Ребрик умилила яркими семейными фото и раскрыла планы на весну

Новина українською → Киев, Среда 31 марта 2021 16:32
Лилия Ребрик умилила яркими семейными фото и раскрыла планы на весну Лилия Ребрик и Андрей Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Лилия Ребрик полна энергии и уже запланировала множество дел на эту весну. Кроме ухода за собственными садом и огородом на даче, которым они с мужем Андреем Диким уже начали заниматься, в списке телеведущей еще множество активностей.

В своем Instagram жизнерадостная артистка поделилась яркими и веселыми семейными кадрами с мужем и дочерьми, а также рассекретила свои планы на весенний сезон.

На фото "дикая семейка" позирует во дворе своего загородного дома в красочных нарядах, сочетающихся между собой. Так, Лилия и Андрей одеты в светлые штаны, а в качестве верхней одежды вся семья выбрала ярко-желтые курточки. Кроме того, Диана и Полина красуются в одинаковых платьях с желтыми юбками-пачками и ярких сапожках.

Лилия Ребрик умилила яркими семейными фото и раскрыла планы на весну

В кадр попала и их собачка Дикси породы бишон фризе - напомним, щенка семье Ребрик подарила Настя Каменских.

Лилия Ребрик умилила яркими семейными фото и раскрыла планы на весну

Лилия Ребрик очаровала сеть яркими семейными фото (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Энергичная Лилия, которая в марте переболела коронавирусом, раскрыла, чем планирует заниматься этой весной.

"Сонця вам у стрічку. Весна ніяк не вступить повноцінно у свої права (чи то все зима досі не відпускає? Хтозна), але плани на неї я вже склала:

  • Насолоджуватися кожним світанком, дякуючи весняному сонцю;
  • Надихатися лісовим повітрям і дивитися на блакитне небо крізь верхівки сосен;
  • Погуляти по зеленій траві (кажуть, коли людині не вистачає зеленого перед очима, - в неї може початися депресія!), а коли вже стане зовсім тепло - пройтись по траві босоніж;
  • Посмажити шашликів, сосисок чи зробити смачні овочі гриль або лаваш із сиром;
  • Висадити город і з нетерпінням очікувати свого врожаю;
  • Реалізувати всі свої творчі плани;
  • І бути, бути і бути зі своєю дикою сімейкою!

Хай завжди буде весна! Що собі запланували?" - поделилась ведущая.

Пользователи сети оставили этой солнечной семейке много теплых слов в комментариях.

  • Які ви класні сонечка
  • Як курчатка, такi милi
  • Ой, какие вы все хорошенькие!!!
  • Які ви красиві!
  • Какие вы солнечные
  • Класс, такие яркие
  • Мега крутяча, сонячна родина
  • Діксі не вистачає жовтої кофтинки
  • Сонячна родина
  • Вы крутые и ооочень яркие
  • Ви як завжди Позитивні!
  • Пчелки

Напомним, ранее Лилия Ребрик вызвала восторг в сети харизматичным танцем доченьки Дианы.

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