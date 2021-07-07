ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лилия Ребрик заворожила атмосферными кадрами с купальской ночи

Новина українською →
Среда 07 июля 2021 09:38
Лилия Ребрик заворожила атмосферными кадрами с купальской ночи Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

С закатом солнца в ночь с 6 на 7 июля украинцы начинают праздновать Ивана Купала, с которым связано множество народных традиций, обычаев и верований. Одним из главных обычаев является плетение венков и пускание их на воду. Телеведущая Лилия Ребрик вместе с семьей приобщилась к древним традициям, а заодно и устроила эффектную фотосессию.

Атмосферными снимками, сделанными на закате солнца, артистка поделилась в Instagram.

Наряд для купальской ночи Лилия выбрала уже не очень традиционный - она позировала в джинсовых шортах, черной шелковой майке и белой рубашке сверху. Волосы она оставила распущенными и сделала легкий макияж.

Лилия Ребрик заворожила атмосферными кадрами с купальской ночиЛилия Ребрик заворожила атмосферными кадрами с купальской ночиЛилия Ребрик заворожила атмосферными кадрами с купальской ночи

На ноге у ведущей можно увидеть бандаж - на днях она повредила связки и 2 недели вынуждена носить специальное приспособление.

Лилия Ребрик заворожила атмосферными кадрами с купальской ночи

Ребрик позировала на берегу реки на фоне заходящего солнца с красивым венком из цветов на голове, который они с дочками Дианой и Полиной сплели сами. На некоторых фото появляются также и дочурки артистки, а также ее муж Андрей Дикий.

Лилия Ребрик заворожила атмосферными кадрами с купальской ночиЛилия Ребрик заворожила атмосферными кадрами с купальской ночиЛилия Ребрик заворожила атмосферными кадрами с купальской ночи

Лилия Ребрик с семьей устроила атмосферную фотосессию в ночь на Ивана Купала (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Свято сонця, літа, тепла і буйної зелені! Розквіт літа, його пік, час, коли воно налилося всіма фарбами, пахне всіма ароматами і співає звуками, притаманними лише йому. Польові квіти і різнотрав’я сьогодні набувають особливої цілющості! А роса - чудодійна! Ми вінки сплели, на воду пустили, бажання загадали, сонцем намилувалися, росою вмилися. От хіба через полум’я не стрибали і квітку папороті ще не шукали, але ніч довга - може, все попереду? Цей пост заряджений на щастя", - поделилась Лилия.

"Краса…. Неймовірна. Одне задоволення вас фотографувати…Чудовий вечір", - написала жена Влада Ямы Лилия, которая отмечена, как автор фото.

Пользователям сети тоже очень понравились снимки, о чем они сообщили в комментариях.

  • Ідеальні
  • Какие же вы класснючие. Обожаю вашу семейку
  • Чарівна
  • Вы классные
  • Дуже гарні фотки
  • Неймовірна родина
  • Яка ж Ти романтична, Лілія
  • Красунечка. Зі святом
  • Вы такие красивые, летние
  • Які чарівні.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик призналась в своей сладкой зависимости.

Читайте LITE в Google News
Лилия Ребрик ведущая
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Сын Андрея Шевченко стал футбольной звездой в Англии и может никогда не сыграть за сборную Украины
Сын Андрея Шевченко стал футбольной звездой в Англии и может никогда не сыграть за сборную Украины