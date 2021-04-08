Лишний повод для печали: Ребрик сделала заявление о здоровье и рассекретила личные правила

Лилию Ребрик поклонники привыкли видеть всегда цветущей и жизнерадостной . У ведущей есть собственные рецепты, как оставаться в тонусе и никогда не унывать, поэтому она часто балует подписчиков в соцсетях мотивационными постами, а они берут пример с теледивы. Так, Лилия решила рассекретить собственные проверенные правила здоровья.

На странице в Instagram она показала яркий ролик, где демонстрирует гибкость, пластику и энергично танцует и двигается в кадре.

Лилия не признает жестких запретов и ограничений в еде и образе жизни, не старается бить рекорды, а просто заботится о себе и прислушивается к потребностям своего организма.

"Для меня здоровье напрямую зависит от моего душевного состояния! Запреты что-то есть для меня или делать - это лишний повод для печали, поэтому я стараюсь получать все, но, конечно, в меру! Есть время - занимаюсь спортом, танцую, много гуляю и дышу свежим воздухом! Есть возможность - сплю вволю! Люблю фрукты и овощи, иногда ем сладости!" - поделилась своими легкими, простыми и приятными правилами ведущая.

Лилия призналась, что ежегодно проходит чек-ап организма и посещает основных специалистов, чтобы контролировать свое состояние здоровья.

"Но главное - люблю себя! И стараюсь привить эту любовь к себе у своих детей! Любите себя и беспокойтесь о себе! Мне кажется - это фундамент нашего здоровья: и душевного, и физического!" - поделилась рабочей беспроигрышной формулой ведущая.