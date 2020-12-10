Лицемерно и унизительно: Санина резко осудила поступок Димопулос на "Танцах со звездами"

Финалистка "Танцев со звездами" 2020 Юлия Санина прокомментировала результаты шоу, в котором Санта Димопулос отдала ей кубок победителя, от которого она потом отказалась. Артистка говорит, что поступок экс-"ВИА Гры" является лицемерным.

Юля говорит, что главным, что дал ей проект - это то, что она научилась танцевать. И этот период ее жизни был невероятным. А вот финал все впечатление испортил. Об этом, и о многом другом она рассказала в интервью Рамине Эсхакзай на YouTube-канале "Ходят слухи".

"Я провела незабываемые три месяца своей жизни. Вряд ли "Танцы" меня быстро отпустят. А финал, мне кажется, все поняли, что произошло", - говорит Санина.

Юлия Санина говорит, что если бы Димопулос считала ее равной соперницей, то так бы не поступила. Рок-вумен считает поступок Санты лицемерным.

"Для меня этот момент был настолько смазанный и неправильный и в какой-то мере унизительный для меня", - заявила Санина.

Артистка говорит, что взять кубок было бы неправильным по отношению к своим поклонникам, которые голосовали за нее.

"Этот кубок все пытались мне вручить несколько раз, а я все пыталась от него отказаться. И я нашла этот способ это сделать через аукцион", - добавила она.

Санина объяснила, что кубка всего два - для партнера и партнерши. И по факту второй кубок принадлежит Максу Леонову (партнеру Димопулос), который заслужил его трудом, потом и кровью.

"Вряд ли Санта советовалась с ним, прежде чем отдавать реально заслуженную им победу", - говорит Санина.

Обидным артистка посчитала и то, как Димопулос это все преподнесла в финале, назвав Санину "этой девочкой, у которой нет кубков". Рок-вумен сразу же вспомнила о множестве своих национальных наград, и ей захотелось сбежать.

После финала Юлия Санина с Сантой Димопулос не общались.

Юлия Санина прокомментировала финал "Танцев со звездами" (видео: YouTube/Ходят Слухи)

Напомним, что в финале "Танцев со звездами" 29 ноября победила пара Санты Димопулос и Макса Леонова. Но Санта решила передать кубок Юлии Саниной со словами, что она его больше заслуживает. И хотя организаторы готовы были отдать победу двум парам, фронтвумен группы The Hardkiss отказалась от такой легкой победы.

Ранее финал "Танцев со звездами" также раскритиковала участница шоу Илона Гвоздева.