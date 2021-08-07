Лобода проговорилась о любимом, планах на пополнение в семье и окончательном переезде в Европу

Светлана Лобода недавно прилетела в Киев для записи новой песни, а заодно и проведала звездных кумовей – ведущего и блогера Анатолия Анатолича и его жену Юлию, которые в третий раз стали родителями . Дело в том, что артистка крестила их дочь Алису. Поэтому проведала девочку , а заодно лично познакомилась с маленьким новым членом семьи – Нилом. Мальчик пробудил в Светлане нежные материнские чувства настолько, что та сама задумалась о пополнении в семье.

О том, что вновь хочет стать мамой, а также некоторые подробности о дочках артистка рассказала в программе "Ранок з Україною" на канале "Україна", а записью эфира поделилась в Instagram .

"Я очень счастливый человек. У меня есть прекрасные дети – мне бы, конечно, очень хотелось еще мальчишку маленького. Нам не хватает. У нас такое бабье царство дома – у нас очень много бабушек, теть, нянь. Мы когда собираемся вместе и нас человек 10 – все женщины. И только мой мужчина сидит рядом и говорит: "Что-то нужно здесь менять, что-то решать", - рассекретила некоторые подробности из личной жизни Светлана.

Певица призналась, что два года назад купила дом в Европе у моря и сейчас с детьми большую часть времени проводит именно там.

Светлана Лобода во время пандемии много времени проводила с детьми (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Мы дышим морским воздухом, потому что у нас вокруг пальмы, потому что там живут приятные люди, котрые не совсем узнают артиста", - раскрыла некоторые детали певица.

Также она рассказала, что во время локдаунов и пандемии смогла полноценно провести время с детьми, которые не могли нарадоваться присутствию мамы. К слову, 3-х летняя Тильда вместе с певицей делает гимнастику и подходит к этому делу крайне отвественно.

"Дети поняли, что такое настоящая мама, которая ходит в зоопарки. У нас есть такая традиция. Мы просыпаемся рано, делаем прогулку по набережной, малышки катаются на самокатах. И вечером приходим домой счастливые, натренированные", - рассказала о приятном графике артистка.

К слову, старшая дочь звезды, Ева, два года училась дистанционно из-за пандемии коронавруса – певица опасалась за здоровье девочки. Но с нового учебного года она пойдет в школу оффлайн, чему очень рада.

Из-за страха за свое здоровье и самочувствие детей Лобода со всей семьей полгода назад вакцинировлась.

"Я очень перестраховывалась. Так как у тебя есть страх, ты изначально не понимаешь, насколько это правильно. Плюс ко всему я еще хочу рожать. И много узнавала у врачей, насколько опасно это или не опасно, так как мы часто живем в неведении, конечно, было страшно", - рассказала Лобода.