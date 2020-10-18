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Лобода в прозрачном бюстгальтере поздравила себя с днем рождения

Новина українською → Воскресенье 18 октября 2020 18:01
Лобода в прозрачном бюстгальтере поздравила себя с днем рождения Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Lite

Украинская певица отмечет 38-летие

Светлана Лобода сегодня, 18 октября, отмечает свой 38-й день рождения. Этот день популярная украинская певица решила отметить романтической фотосессией, которую она устроила в ванной.

Для ярких фото артистка выбрала прозрачный бюстгальтер и украшения на шею. Кроме того, сзади себя она поставила огромный букет красных роз, а в руке держала бокал вина.

Лобода в прозрачном бюстгальтере поздравила себя с днем рождения

Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица призналась, что сегодня она счастлива как никогда, потому что все мечты уже исполнились.

Лобода в прозрачном бюстгальтере поздравила себя с днем рожденияЛобода в прозрачном бюстгальтере поздравила себя с днем рождения

Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Сегодня я счастлива, как никогда. И пусть это чувство продлится как можно дольше! У меня есть все, о чем я мечтала... и даже больше. У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты... С любовью и благодарностью ваша LO", - написала Светлана на своей странице в Instagram.

Лобода в прозрачном бюстгальтере поздравила себя с днем рождения

Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи сети, включая знаменитостей, также оставили свои поздравления в комментариях к фото.

  • Любимая моя!! С твоим днем!!! Добрая, нежная, талантливая, умная девочка!!! Пусть все самые счастливые моменты приумножаются с каждым годом, а рядом будут родные, любимые, искренние люди!!! Крепко тебя обнимаю;
  • С днем рождения, суперзвезда;
  • Спасибо за то, что вы просто есть... с Днем Рождения, моя самая большая любовь;
  • С днем рождения! Мы вас безгранично любим и ценим.

Напомним, перед своим днем рождения Лобода вернулась в Киев.

Ранее мы писали о том, что Лобода загремела в больницу с травмой и болями.

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