Лобода загремела в больницу с травмой и болями: я боюсь

Светлана Лобода прошла ряд неприятных процедур в больнице из-за травмы

Светлана Лобода угодила в больницу с травмой копчика. Певица обратилась за медицинской помощью из-за болей, но сейчас уже все хорошо. Кроме того, певица раскрыла одну из своих фобий относительно медицинских обследований.

Так, по словам артистки в Instagram-stories, проблема возникла после активной работы, тренировок, перегрузок и ношения каблуков. Чтобы пройти обследование как положено, певице пришлось согласиться на МРТ, а магнитно-резонансной томографии она боится.

"Сегодня у меня своеобразный день. Вчера после активной работы у меня начал болеть копчик, и я приехала в больницу, чтобы его обследовать на МРТ. МРТ я боюсь, потому что я боюсь замкнутых пространств", - сообщила Светлана.

Исполнительница заверила, что чувствует себя в больнице комфортно, а врачи - профессионалы своего дела, которым она доверяет.

В итоге все разрешилось благополучно, и артистка снова готова вернуться к работе.

"Да, мои хорошие, все хорошо, сегодня уже буду прыгать. Спасибо за заботу, люблю вас", - заявила Лобода.

Светлана Лобода повредила копчик (скрин: instagram.com/lobodaofficial)

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