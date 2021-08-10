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Лучшая фигура украинского шоубиза: экс-солистка НеАнгелов ошеломила телом в бикини

Новина українською →
Албания, Вторник 10 августа 2021 17:13
Лучшая фигура украинского шоубиза: экс-солистка НеАнгелов ошеломила телом в бикини Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)
Автор: Марина Настевич

Бывшая участница украинской группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, строящая сейчас сольную карьеру как певица Viktoria, восхитила поклонников жаркими фото с отдыха в Албании. Девушка отправилась позагорать на пляжах Саранды и продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике.

Горячими снимками артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Вика позирует на пляже на фоне бирюзовой воды в эффектном бикини в мелкий горошек. Девушка запечатлена в несколько необычной позе - она стоит на коленях, широко расставив ноги и наклонившись в одну сторону. Ее длинные темные волосы распущены и красиво спадают сбоку, а на лице - солнцезащитные очки с розовыми стеклами.

Лучшая фигура украинского шоубиза: экс-солистка НеАнгелов ошеломила телом в бикини

В подписи к фото певица пообещала вскоре раскрыть свой секрет стройности, который у нее часто спрашивают.

"Глядя на эту фотографию складывается впечатление, что я сгибаюсь, как тростинка на ветру. А насчет секрета стройности, которым вы меня просите поделиться в каждом втором сообщении в директ и под постом, а иногда даже не просите, а требуете и обвиняете, что я этот секрет прячу от Вас. Я поделюсь…", - написала исполнительница.

Вика выложила еще одно, даже более горячее фото, на котором позирует спиной к камере, игриво обернувшись через плечо и демонстрируя упругие ягодицы.

"Нельзя" бывает только для тех, кто спрашивает", - загадочно отметила звезда.

Лучшая фигура украинского шоубиза: экс-солистка НеАнгелов ошеломила телом в бикини

Виктория Смеюха ошеломила сеть роскошной фигурой в бикини (фото: instagram.com/vikanablack)

Пользователи сети остались в восторге от роскошной фигуры певицы, которую они назвали идеальной и "лучшей в украинском шоубизе".

  • Прекрасная и идеальная
  • Что не фото, то шедевр!
  • Идеальная просто! Твой секрет в каком-то волшебстве
  • Какая красотка
  • Ну как можно быть идеальной такой? Просто восторг, комплимент от красивой девушки
  • Огонь!!!
  • Богиня
  • Нельзя быть на свете красивой такой
  • Самая лучшая фигура украинского шоубиза, красотка
  • Жаркая

Напомним, ранее Слава Каминская показала трогательную встречу с бывшей коллегой по НеАнгелам Викой.

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