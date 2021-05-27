Лучшая мама в мире: Бритни Спирс растрогала редким архивным фото с детьми

Бритни Спирс стала мамой в 2005-м и 2006-м году, двух сыновей-погодок Шона и Джейдена она родила от танцора Кевина Федерлайна. После развода право опеки над ними получил экс-муж Спирс. Сама певица из-за многочисленных проблем с психическим здоровьем и зависимостями была вынуждена пройти лечение и вскоре и сама оказалась под опекой своего отца Джейми. Сейчас же Бритни восстановилась и поддерживает с детьми прекрасные отношения. Счастливая мама часто делится фото с ними.

На фото Спирс вместе с еще совсем маленькими сыновьями позирует у бассейна. Причем рядом примостился еще один малыш.

"Я стала мамой очень рано… Во всех бассейнах, в которые мы попадали в путешествиях, все дети стекались ко мне, потому что я всегда приносила больше всего игрушек… Я действительно мамочка!", - написала Бритни. Фолловеры поддержали певицу, засыпав ее лайками и назвав "лучшей мамочкой в мире".

Бритни Спирс с детьми (фото: instagram.com/britneyspears)

К слову, 39-летняя Бритни мечтает вновь стать мамой, но выйти замуж за своего бойфренда Сэма Асгари она не может без согласия отца. А Джейми Спирс всегда был против того, чтобы певиц вновь беременела. Сейчас артистка ведет активную борьбу за право самой распоряжаться своей жизнью. А преданные фанаты ее в этом поддерживают, запустив акцию #freebritney.