Лучшая мамочка: Дженнифер Лопес растрогала сеть поздравлением детей с 13-летием

"Мои прекрасные малыши сегодня подростки!! МОЙ БОГ!! Не могу поверить, что прошло 13 лет с тех пор, как я несла их обоих домой на руках посреди метели. Из этой метели появились два идеальных кокоса, которые изменили мою жизнь и научили меня истинному значению любви. С тех пор это было самое волшебное путешествие, полное приключений и радости... Сегодня утром я испытываю столько эмоций... так эмоционально сегодня... так горжусь, счастлива и убита горем, что я не могу заморозить время. Моим двум заботливым, чувствительным и особенным душам... Которые, я знаю, изменят и перестроят мир по-своему уникальному образу... Ваша мама любит вас вечно... и во веки веков...", - написала Дженнифер под постом.

Дженнифер Лопес с детьми (видео: instagram.com/jlo)

"Лучшая мамочка во всем мире!", "Это так сладко, боже, я буквально плачу Желаю счастливого дня рождения твоим прекрасным кокосам", "С днем рождения, Бог вас благословил", - пишут фанаты, которые также не могут поверить, что ребятам уже 13.

Позже Дженнифер выложила ролик, где смешала кадры из детства и настоящего. Получилось очень мило!