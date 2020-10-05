Лучшая в мире мама: Дженнифер Лопес показала редкие фото с детьми из обычной жизни

Звезда провела воскресенье с детьми

Дженнифер Лопес вечно занята работой и съемками. Знаменитость успевает выпускать новые клипы, записывать дуэты, сниматься в кино, развивать свою линию обуви и создавать косметику… Но материнские обязанности при этом никто не отменял. Чтобы показать, что с ними она справляется на отлично, звезда сделала трогательный семейный пост в своем блоге. Она опубликовала серию фото, где предстала на прогулке с Эммой и Максом.

Дженнифер Лопес на прогулке с детьми (фото: instagram.com/jlo)

Семья, похоже, начала веселую подготовку к Хэллоуину – вместе с ребятами звездная мама отправилась на поле, где разглядывали тыквы и фотографировались на их фоне. Компанию им составили и другие дети. А под вечер все вместе решили насладиться роскошным видом заката на воде. Певица добавила в своем блоге несколько фото, на которых она обнимается с двойняшками, а также фотографирует всю компанию. По всей видимости, ее снимал Алекс Родригес.

Певица даже на отдыхе стильная (фото: instagram.com/jlo)

На прогулку она надела комфортные вещи. Образ звезды составили брюки оттенка хаки, а также белая футболка и черное худи с капюшоном и ярким принтом. Из обуви она предпочла белые кеды. Волосы Лопес собрала в высокий небрежный пучок, а из аксессуаров выбрала серьги-кольца. Получилось стильно и необычно.

Напомним, ранее звезда восхитила сеть безупречным внешним видом для новой съемки известного бренда, лицом которого является.