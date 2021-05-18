Лучшая модель: Эшли Грэм в крошечных шортах похвасталась роскошными формами

А потому на ее странице появился новый пост с целлюлитом, который стал как всегда очень популярен.

Эшли позирует в крошечных шортах, сшитых из серого трикотажа, а также свитшоте. Модель повернулась спиной, демонстрируя свою фигуру. Она не стала ретушировать фото, оставив на ногах и ягодицах целлюлит.

Стоило 33-летней модели plus size опубликовать снимок, как на нее обрушился шквал комплиментов. Многие благодарят модель за то, что она поддерживает женщин, которые не могут похвалиться классическими подиумными параметрами. Именно так и должна выглядеть модель, уверены они.

Эшли Грэм целлюлита не стесняется (фото: instagram.com/ashleygraham)

"По крайней мере, ваш мужчина делает такие крутые ракурсы... Мой оставляет мне 4 подбородка и еще 2 бочки, о которых я не знала, что они у меня есть", "Мне очень нравится, как я себя чувствую, глядя на твои фотографии. Ты вдохновляешь меня чувствовать себя комфортно в собственной шкуре, независимо от количества ямочек на ней, и вселяешь уверенность, что в шортах ты можешь выглядеть чертовски круто", "Что бы вы ни делали... НИКОГДА НЕ ПРЕКРАЩАЙТЕ МОДЕЛИРОВАТЬ!!!! ", "Мне очень нравится твоя энергия. Ты вдохновляешь меня и многих других так, как ты даже не представляешь!", "Эти бедра. У меня такие бедра. Спасибо, спасибо, спасибо", - пишут ей фолловеры.